Andrés Martín sufre una rotura fibrilar y será baja ante el Málaga

El jugador del Racing de Santander Andrés Martín. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Racing de Santander Andrés Martín sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo izquierdo y será baja para el duelo del próximo fin de semana ante el Málaga en La Rosaleda, y se espera que pueda volver a la dinámica del grupo tras el parón de selecciones.

El delantero verdiblanco, que no pudo entrar en la convocatoria para el partido ante el Real Madrid y ni participar en los dos últimos entrenamientos, fue sometido a pruebas de imagen para confirmar el alcance de la lesión. Ahí, los servicios médicos del club determinaron que sufre "una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo izquierdo".

El tiempo que estará de baja "dependerá de su evolución", aunque está descartado para el partido previo al parón de selecciones que mide a los cántabros frente al Málaga en La Ros aleda el próximo sábado a las 14.00 horas. Sí podría estar para el regreso de la competición, el 22 de noviembre, ante la Real Sociedad.