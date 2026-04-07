Andriy Lunin: "Estamos vivos y creemos"

Andriy Lunin durante el Real Madrid-Bayern de Múnich - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Andriy Lunin ha asegurado que quizás podrían haber "evitado algún gol" este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (1-2), pero ha recordado que están "vivos" para la vuelta, donde intentarán "no encajar y meter gol".

"Podríamos haber evitado algún gol, seguramente, pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos", señaló en declaraciones a Movistar+, antes de hablar de qué necesitan en el duelo de vuelta. "Obviamente, intentar no encajar y meter gol, y vamos a ver si le podemos dar la vuelta a esto", deseó.

Además, el guardameta ucraniano valoró el dominio del Bayern en la primera parte. "Sabíamos que en algún momento nos iba a tocar defender en bloque bajo, bloque medio-bajo, y en caso de no tener balón teníamos que quererlo para dominar el partido también", expresó, antes de hablar de las pérdidas de balón. "En cualquier cosa siempre se pueden hacer las cosas mejor", reconoció.

"Habría sido mejor si hubiésemos marcado más o si hubiésemos empatado por lo menos, pero es lo que hay y tenemos que pensar en el próximo partido de Liga. Luego ya tendremos días para preparar el partido de vuelta, que va a ser aún más complicado. Estamos vivos, creemos en eso. Son cuartos de Champions, no iba a ser fácil y lo sabíamos, todo el mundo lo entiende perfectamente. Vamos a darlo todo ahí", advirtió.