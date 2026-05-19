Ane Azkona renueva con el Athletic Club hasta el 2028

Archivo - Ane Azkona antes de un partido con el Athletic Club - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club Femenino confirmó este martes que ha llegado a un acuerdo con la delantera Ane Azkona, de 27 años, para prolongar su contrato dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, por lo que aumentará a más de una década un vínculo con un equipo con el que debutó en noviembre de 2016.

El conjunto vizcaíno recordó que la de Pamplona seguirá siendo la futbolista de la actual plantilla "con más temporadas y partidos a sus espaldas" y en que esta temporada que está a punto de concluir ha alcanzado ya los 208 encuentros oficiales, con un total de 41 goles anotados.

Azkona ha participado esta temporada en 30 partidos, 27 de la Liga F Moeve, marcando seis goles, dos en Copa de la Reina Iberdrola, anotando otros dos, y la semifinal de la Supercopa de España Iberdrola ante el Barça Femení. Con ocho dianas en total, repite como máxima realizadora por tercera campaña consecutiva.

"Estoy muy feliz de estar aquí dos años más. Me hace mucha ilusión seguir en el Athletic, llevo casi diez años vistiendo esta camiseta y hacerlo dos más es un orgullo para mí. Vine con 18 años, muy joven, y hoy en día soy una de las jugadoras veteranas del vestuario. En estos 10 años he crecido como futbolista y como persona", recalcó la delantera en la web del club.