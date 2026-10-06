Ángel Torres avanza que Carvajal "ya ha pasado reconocimiento médico" con el Getafe CF

Archivo - El futbolista español Dani Carvajal, en su etapa en el Real Madrid CF. - Ruben Albarran / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe CF, Ángel torres, avanzó este martes que están trabajando en la llegada al club 'azulón' del lateral derecho español Dani Carvajal, ex del Real Madrid, como agente libre, después de que el futbolista, de 34 años, ya haya pasado el reconocimiento médico.

"Estamos en ello, el míster me estaba pidiendo un banda y no encontramos, pues un carrilero, a ver si le vale", dijo el máximo dirigente de la entidad 'azulona' a las puertas de las oficinas del club sobre la llegada de Carvajal.

Ángel Torres confirmó también que el lateral leganense, de 34 años, ya ha pasado el reconocimiento médico, por lo que solo falta arreglar todo entre LaLiga y el club. "Si lo arreglo con LaLiga, seguramente (venga)", zanjó el presidente del Getafe CF en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Carvajal se encuentra sin equipo desde que el 23 del pasado mes de mayo disputara su último encuentro con el Real Madrid, club con el acordó entonces poner fin a una etapa de 23 temporadas, 13 de ellas en el primer equipo, defendiendo la camiseta madridista.

Ahora, después de levantar 27 títulos con el Real Madrid, entre ellos seis Ligas de Campeones, el lateral derecho español elige el equipo del sur de Madrid, entrenado por José Bordalás, con el que disputará la Conference League.