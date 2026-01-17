Anoeta sueña con otra victoria ante el Barça

Archivo - Lamine Yamal y Sergio Gomez en el Barça-Real Sociedad de LaLiga EA Sports 2025/26 en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este domingo al FC Barcelona en Anoeta (21.00 horas/DAZN) en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los donostiarras quieren seguir con la reciente mejora de resultados y repetir el triunfo del año pasado ante un Barça que, líder y en plena forma, sabe que visita un feudo histórico y complicado en el que, hasta el último choque, había logrado grandes resultados.

No pasa la Real por su mejor momento, pese a certificar este pasado martes su billete para los cuartos de final de la Copa del Rey superando, en la tanda de penaltis, al Osasuna. Y el Barça, que sufrió también más de lo esperado en la competición copera para eliminar al Racing de Santander (0-2), les llega eufórico como 'supercampeón'.

Además, el Barça se irá a dormir este sábado sabiendo el resultado del Real Madrid. En el debut en el banquillo de Álvaro Arbeloa después de que se precipitase la marcha de Xabi Alonso por la derrota en la final de la Supercopa, el conjunto blanco ganó al Levante (2-0) y metió presión a los azulgranas, que ahora cuentan con solo un punto de ventaja sobre su rival (49).

Los 'culers' saben que no deben aflojar y que, como hicieron en El Sardinero, deben darlo todo para ganar. Siguen contando sus partidos por victorias en todas las competiciones, ya que no pierden desde el duelo de 'Champions' contra el Chelsea del 25 de noviembre de 2025. Desde entonces, once triunfos y buscan en Donostia la docena consecutiva.

Ganar el derbi al RCD Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y hacerse con la Supercopa de España, de nuevo, tumbando al Real Madrid (3-2) en el Clásico ya habitual en la competición dio alas a este equipo 'culer' que, pese a sufrir, pudo doblegar finalmente al Racing para seguir vivo en la Copa y centrarse, ahora, en los 'txuri-urdines'.

Porque en su última visita a Anoeta, entonces Reale Arena por motivos publicitarios, el Barça de Hansi Flick cayó por 1-0, con gol de un Sheraldo Becker que ahora es 'osasunista'. No está el verdugo, el autor del gol, pero en el Barça quieren dejar atrás ese mal resultado y volver a sonreír en Anoeta, donde previamente habían acumulado ocho visitas positivas, con seis victorias y dos empates.

Y, de hecho, últimamente no dejan de sonreír. Los de Flick, en esos once duelos seguidos ganando, han ganado la Supercopa, han recuperado el liderato de LaLiga y siguen vivos en la Copa, a la espera de que regrese ya la semana siguiente la Liga de Campeones. Sin duda, la mejor manera de ir a la Champions a buscar los octavos es hacerlo tras ganar en Anoeta.

El técnico alemán ha dejado claro que su fe en Joan Garcia es ciega, de ahí que cada vez esté más cerca la salida, en forma de cesión, de Marc-André ter Stegen al Girona FC. Otro Garcia, el central Eric, también está siendo un puntal de un equipo al que podría volver Robert Lewandowski, que no fue titular en Santander y sí en la final de la Supercopa, pero en el que pocos cambios más se esperan, a la espera de ver si Raphinha, que sufrió un golpe, se recupera a tiempo.

Podría debutar como blaugrana, en su segunda etapa en el club, el lateral derecho João Cancelo, que entró en la convocatoria copera pero no llegó a jugar en El Sardinero. Tampoco lo hizo, por estar sancionado, un Frenkie de Jong que regresará al equipo y, quizás, la gran duda será ver si Dani Olmo o Fermín López ocuparán la parte central de la mediapunta en el once inicial.

Mientras, en la Real Sociedad, pese a que la primera vuelta no ha sido la mejore de las últimas campañas, últimamente están llegando los buenos resultados. Más allá de meterse en cuartos de la Copa, en LaLiga EA Sports los de Pellegrino Matarazzo vienen de ganar en Getafe (1-2) y de enlazarla con dos empates, ante Atlético de Madrid y Levante UD, que les sitúan en la duodécima posición, con 21 puntos y a 28 del líder Barça, que no quiere perder fuelle en Donostia.

Sin Iñaki Rupérez y con las dudas de Orri Steinn Óskarsson y de Yangel Herrera, los donostiarras quieren probarse ante el líder sólido del campeonato para y demostrarse a sí mismos que pueden dejar su irregularidad atrás, mientras que el Barça no quiere perder su buena racha en un feudo donde ya sufrieron el pasado curso y justo antes de retomar la 'Champions'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 21.00/DAZN.