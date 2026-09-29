Anthony Gordon y Harry Kane castigan a Chequia

Anthony Gordon celebra su gol en el Chequia-Inglaterra - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra ha sumado este martes su primera victoria en la Liga de Naciones 2026-27 al superar en la segunda jornada de la competición a la República Checa del español Santi Denia (0-2), un partido en el delantero del FC Barcelona Anthony Gordon y Harry Kane, los mismos goleadores de la derrota ante España (2-3), castigaron al combinado centroeuropeo, lastrado por la expulsión de Pavel Sulc en el minuto 25.

En el Fortuna Arena de Praga, fueron los de Santi Denia los que rondaron el gol en el primer tramo del encuentro. Pavel Sulc avisó primero en un mano a mano en el que el balón se le fue demasiado largo y acabó en las manos de James Trafford. Poco después, Trevoh Chalobah despejaba una pelota peligrosísima antes de que ningún checo llegase a rematar en el área, y Lukás Cerv probó fortuna con un disparo que rozó el larguero.

Inglaterra cortó el dominio local con una triple ocasión en el minuto 18 en que ni el disparo inicial de Morgan Rogers ni Elliot Anderson ni Bukayo Saka en los rebotes posteriores consiguieron mover el marcador. El azulgrana Anthony Gordon buscó, con un disparo con rosca al palo largo, hacer el primero, antes de que el partido quedase marcado por una acción de Sulc.

En el minuto 25, el mediocentro del Olympique de Lyon realizó una durísima entrada sobre Anderson, impactando con los tacos en la pierna, y tras consultarlo con el VAR el árbitro le mostró la roja. Con el desequilibrio, el choque se convirtió en un monólogo inglés.

Saka inauguró el asedio de los 'Three Lions' con un disparo que se marchó fuera y Gordon topó con la defensa centroeuropea en un nuevo remate. Mientras, los problemas se le acumulaban a Chequia, que antes del descanso tuvo que mover el banquillo por la lesión de Adam Karabec y que se salvó de encajar el primero después de que Matej Kovar sacase el guante para despejar un chut a la escuadra de Harry Kane.

Nada más reanudarse el encuentro, Gordon acabó con la resistencia de los locales en una acción en la que Trent Alexander-Arnold recuperó el esférico; el lateral del Real Madrid puso un centro para el extremo del Barça, que remató de cabeza ante la salida del portero checo (min.47).

Siguieron insistiendo los ingleses, que incluso se encontraron con el palo en un chut de Rogers, y el premio llegó de nuevo en el minuto 69, cuando, después de un primer remate de Rogers, Kane cazó el rechace y remató cruzado para finiquitar la contienda.

Aún así, Chequia rozó el tanto con fortísimo disparo desde la frontal de Adam Hlozek al que respondió con una espectacular parada Trafford. Kovar también tuvo que volver a aparecer para frustrar el gol de Eberechi Eze.

Con este triunfo, Inglaterra se resarce de la derrota en Wembley frente a la campeona del mundo y adelanta a Croacia, que este mismo martes cayó ante España (4-1), y se sitúa segunda del Grupo 3 con tres puntos, a tres de los de Luis de la Fuente. Los de Denia, que cedieron en casa en su estreno ante los balcánicos (1-2), son colistas.