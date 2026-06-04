Antiviolencia propone la clausura temporal de El Sadar y Coliseum

Archivo - Ante Budimir celebra un gol con el CA Osasuna frente al Real Madrid en el estadio de El Sadar durante esta temporada 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto la clausura temporal de los estadios del Club Atlético Osasuna y Getafe CF por la comisión de infracciones en la última jornada de LaLiga EA Sports, disputada el pasado 23 de mayo.

Dicho órgano solicita el cierre de El Sadar durante dos meses y una multa de 200.000 euros por permitir en el entrenamiento abierto al público del 22 de mayo la entrada y que se prendieran una decena de bengalas por parte de sus aficionados en las gradas de El Sadar, así como la exhibición de abundante simbología del grupo ultra Indar Gorri.

Además, los propios jugadores se acercaron al sector sur de la grada, se enfundaron banderas y bufandas de este grupo radical y secundaron sus cánticos, unos hechos que la Comisión considera como una infracción "muy grave", según la Ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

"El club ha sido sancionado en más de cincuenta ocasiones en las últimas temporadas por el Comité de Disciplina Deportiva por cánticos intolerantes emitidos desde esa misma Grada Sur Baja, donde se ubican habitualmente los aficionados de Indar Gorri", recordó Antiviolencia en la nota de prensa.

INVASIÓN DE CAMPO EN GETAFE

Por otro lado, la Comisión ha propuesto una sanción de 10.000 euros y el cierre durante un mes de El Coliseum del Getafe CF por la invasión masiva de campo en el último partido de LaLiga EA Sports por parte de la hinchada azulona, que celebró la clasificación del equipo local para la próxima edición de la Conference League.

La avalancha de seguidores comenzó en el fondo sur y se extendió en pocos segundos por todos los sectores del campo. "Desde el punto de vista de la seguridad, esta situación genera riesgos objetivos que no

desaparecen por el hecho de que la motivación de los participantes sea festiva", indicó la comisión.

Por otra parte, la Comisión ha propuesto una multa de 120.000 euros para la Real Sociedad por vender entradas para la final de la Copa del Rey a dos aficionados con prohibición de acceso a recintos deportivos. Estos dos hinchas figuraban en el listado de seguidores de la Real Sociedad que se desplazaron a Sevilla para presenciar el partido, accediendo al estadio con una entrada digital con su nombre facilitada por el club donostiarra.

Según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, ambos eran miembros del grupo radical RSF Firm y fueron identificados dentro del Estadio de la Cartuja. La Comisión propone para ellos sendas multas de 60.001 euros por una infracción muy grave y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante un periodo de cinco años.

Asimismo, la Comisión solicita una multa de 20.000 euros para el Cádiz CF por el lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico

desde las tribunas del Estadio Nuevo Mirandilla en el encuentro contra el Deportivo de La Coruña del pasado 8 de mayo.

Estos rollos fueron repartidos por el propio club y se acumularon como un combustible altamente inflamable en diversas partes del campo, con el evidente riesgo para los aficionados. De hecho, en el sector ocupado por las Brigadas Amarillas se activaron tres botes de humo.

La Comisión propone una sanción para el club por estos hechos y una multa de 4.000 euros para el seguidor responsable de encender los botes de humo amarillo y azul. Las cámaras captaron al ciudadano ocultándose detrás de un niño para activar los artefactos y luego marchándose a unos metros.

Además, la Policía Nacional ha aportado imágenes nítidas de cómo este hincha, miembro destacado de las Brigadas Amarillas, se subió al autobús del Cádiz, detenido antes de llegar al estadio, y se abrazó a uno de los capitanes.

COPA DEL REY

Igualmente, Antiviolencia ha propuesto sanciones a 40 aficionados por distintos incidentes registrados durante la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla el 18 de abril. El episodio más significativo se produjo la noche antes del encuentro, cuando miembros de la Policía Nacional interceptaron a cientos de ultras en el barrio sevillano de Triana armados con 95 barras de hierro, 12 cascos, 19 lanzabengalas, dos navajas y otras armas blancas.

Los agentes identificaron a 264 personas, de los que 136 eran miembros del grupo RSF Firm de la Real Sociedad. El resto estaban vinculados a grupos radicales de Zaragoza, Madrid, Vitoria, Sevilla, Burgos, Vigo, La Coruña, Burgos e, incluso, Italia y Reino Unido.

INSULTOS A YAMAL

Asimismo, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una multa de 4.000 euros y un año de prohibición de acceso a recintos deportivos para un abonado del Club Atlético de Madrid que profirió insultos racistas contra el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal.

Las cámaras de seguridad captaron al seguidor insultando a Yamal cuando se disponía a lanzar un córner, junto a la grada baja del fondo norte del Estadio Metropolitano, en el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports.