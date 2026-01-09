Antoine Semenyo refuerza el ataque del Manchester City

Archivo - Antoine Semenyo celebra un gol con el Bournemouth - Danny Lawson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero ghanés Antoine Semenyo jugará los próximos cinco años y medio en el Manchester City, hasta 2031, ha confirmado este viernes el club 'citizen', después de que este haya llegado a un acuerdo con el AFC Bournemouth de Andoni Iraola para su traspaso, el más elevado de su historia.

El extremo londinense, de 26 años y de ascendencia ghanesa, acumula diez goles esta temporada en la Premier League, entre ellos un doblete en Liverpool y otro que supuso la victoria en el último minuto contra el Tottenham. Ahora, abandona el Bournemouth tras jugar 110 partidos en tres campañas y media y, según indican medios británicos, a cambio de 74 millones de euros.

El nuevo futbolista de los 'sky blue' se mostró "muy orgulloso" de recalar en el equipo. "He seguido al City durante la última década bajo el mando de Pep Guardiola. Han sido el equipo dominante en la Premier League, además de lograr cosas increíbles en la Champions, la FA Cup y en la Carabao Cup. Han establecido los estándares más altos. Es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de primer nivel y uno de los mejores entrenadores de la historia: Pep", manifestó.

Además, afirmó que todavía tiene "mucho margen de mejora". "Mi mejor fútbol está por llegar, de eso estoy seguro. El City está en una posición excelente: todavía compite en cuatro competiciones. Creo que puedo ayudar a que el equipo tenga una segunda mitad de temporada sólida. El Etihad es mi nuevo hogar y tengo ganas de jugar ante la afición y demostrar a todos de lo que soy capaz", finalizó.

Semenyo se ha convertido en uno de los delanteros de referencia en la Premier tras una carrera iniciada en el Bristol City, con cesiones en el Bath City, el Newport County y el Sunderland. En Ashton Gate llamó la atención del Bournemouth, que lo incorporó para la segunda mitad de la temporada 2022-23.

Con los 'Cherries', anotó ocho goles en la temporada 2023-24, la primera que disputó completa, y el curso pasado firmó 11 dianas en la Premier y 13 en todas las competiciones. Además, es internacional con Ghana, con la que acumula 32 encuentros y participó en el Mundial de Catar 2022.