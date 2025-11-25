Araujo complica la vida al Barça en Londres

Ronald Araujo (FC Barcelona) tras ser expulsado en el partido contra el Chelsea en el Stamford Bridge, en la Liga de Campeones - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha perdido este martes contra el Chelsea (-) en Stamford Bridge, en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions, y se complica el pase directo a los octavos de final en un mal partido que estuvo condicionado por la expulsión del capitán blaugrana Ronald Araujo al borde del descanso y por la sensación de que los 'culers' siguen atenazados en el feudo 'blue', con una única victoria en ocho visitas.

Ronald Araujo, como sucedió en el pasado contra el Inter de Milán o contra el Paris Saint-Germain, fue clave en el negativo porvenir de su equipo. Por expulsiones o por cantadas sonoras, el uruguyao sale ya demasiadas veces 'en la foto' y, esta vez, con un Barça que perdía pero en un partido igualado, dejó a los suyos en inferioridad, con una amarilla por protestar y una segunda clarísima por entrada a destiempo a Marc Cucurella, en una segunda parte que fue totalmente para el Chelsea.

Tres goles anulados, bien anulados y confirmados en el VAR, salvaron al Barça de una goleada mayor y de irse de Londres con una sensación todavía peor. Quizás la voluntad de Lamine Yamal, desconforme con irse al banquillo en el 80', y la entrega de Pau Cubarsí y Joan Garcia atrás fueron de lo poco salvable de un Barça al que no le salió nada bien. Ni en el 5', en la mejor ocasión 'culer', cuando Ferran Torres falló lo infallable.

Quizá ahí ya se complicó un partido entre dos equipos que llegaban igualados a 7 puntos y que deja ahora al Chelsea como favorito para estar en el 'Top 8' y, por contra, al Barça en una situación para nada favorable. Si los de Hansi Flick hacen un '9 de 9' en las tres jornadas que quedan pueden ir directos a octavos de final, sí, pero se antoja complicado. Como difícil fue intentar llegar con claridad a la meta del Chelsea, defendida por el español Robert Sánchez.

Tan sólo 1 victoria y 2 empates en 8 visitas a Stamford Bridge en la Liga de Campeones dejan bien claro que al Barça le sienta fatal visitar el histórico feudo de este club de la zona noble londinense. Es cierto que el empate de 2009 con aquel antológico gol de Andrés Iniesta se cantó como un triunfo, y más porque dio el pase a la final ganada de Roma. Pero el barcelonismo no guarda más buenos recuerdos de esta zona de Londres.

Y esa mala sensación afloró pronto, en el minuto 4, cuando por una mano clara del central Wesley Fofana para acomodarse el balón y orientarlo hacia una zona libre del área, antes de que su centro lo rematara a gol Enzo Fernández, el primer gol 'blue' fue anulado.

El Barça trató de sacudirse la presión inglesa con un amago de control, pero la realidad fue que el golpe del 1-0 y la inferioridad numérica con esa doble amarilla a Araujo obligaron a los de Flick a resistir como podían. El Chelsea, en cambio, salió del descanso oliendo sangre y decidido a cerrar cuanto antes un partido en el que los 'blues' habían sido superiores en casi todos los registros.

Ya en el 51' volvió a sonar el aviso local, con otro gol anulado a Garnacho por fuera de juego en el envío previo. Una acción que dejó claro que el Chelsea seguía llegando con demasiada facilidad al área de Joan Garcia. Y justo cuatro minutos después llegó el mazazo definitivo: un error grave de Frenkie de Jong en la salida regaló un balón franco a Estevão, que encaró a Pau Cubarsí, lo desbordó con una acción eléctrica y fusiló al portero blaugrana para el 2-0, sin que el esfuerzo de Balde llegara a tiempo para cerrar el disparo.

El Barça quedó partido por completo, obligado a correr siempre detrás del balón y con apenas chispa para salir a la contra. En ese contexto, Joan Garcia y Pau Cubarsí evitaron que el marcador creciera antes de tiempo. En el 70', Pedro Neto tuvo una oportunidad clarísima tras una carrera en la que Cubarsí lo incomodó lo justo, permitiendo al guardameta achicar espacios y desviar a córner con una gran intervención.

Pero el premio londinense llegó igualmente. En el 73', Liam Delap culminó una transición vertiginosa asistido por Enzo Fernández, autor de un partido sobresaliente. Hubo revisión del VAR por un posible fuera de juego, pero la diana subió al marcador y dejó al Barça sin opciones reales de reacción (3-0).

Lo que vino después fue un ejercicio de supervivencia. En el 79', de nuevo Estevão puso en jaque a la defensa blaugrana, pero entre Cubarsí -que aguantó al brasileño dentro del área- y Joan Garcia -seguro en el mano a mano contra Enzo Fernández en el rechace- evitaron un cuarto gol que habría sido demasiado castigo.

El tramo final, con Lamine Yamal visiblemente molesto tras su sustitución en el 80', dibujó el retrato de un Barça impotente, sin peso ofensivo y sostenido únicamente por la voluntad de sus jóvenes defensores. Un equipo que salió de Londres con una derrota contundente, condicionado por la temprana expulsión de Araujo pero también por un nivel competitivo muy inferior al de un Chelsea que se consolida como aspirante al 'Top 8'.

Con esta derrota, los de Flick quedan muy tocados en la clasificación y deberán firmar un pleno de triunfos en las tres jornadas finales para aspirar a un pase directo a los octavos de final que, visto el partido de Londres, parece más exigente que nunca. El infierno de Stamford Bridge volvió a atrapar al Barça.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CHELSEA, 3 - FC BARCELONA, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

CHELSEA: Sánchez; Gusto (Santos, min.46), Fofana, Chalobah, Cucurella; James (Acheampong, min.82), Caicedo; Estevão (George, min.82), Fernández, Garnacho (Delap, min.59); y Pedro Neto (Gittens, min.76).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min.79); De Jong, Eric Garcia; Lamine Yamal (Olmo, min.80), Fermín (Christensen, min.62), Ferran Torres (Rashford, min.46); y Lewandowski (Raphinha, min.62).

--GOLES.

1-0. Min.27, Koundé (pp).

2-0. Min.55, Estevão.

3-0. Min.73, Delap.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN). Amonestó a Malo Gusto (min.40) en el Chelsea. Expulsó a Araujo por doble amonestación (min.32 y min.44) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Stamford Bridge.