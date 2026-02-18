Arbeloa apoya a Vinícius: "Tolerancia cero, no se puede permitir que esto pase en 2026"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, detrás de Vinícius Júnior, durante el partido de ida de los 'playoffs' de la Champions League 2025/26 ante el SL Benfica. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este martes la "tolerancia cero" con el racismo, después de que Vinícius Júnior denunciara en el partido de Champions ante el SL Benfica un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni, un episodio que "no se puede permitir en un campo de fútbol en 2026".

"Hay que preguntar al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinícius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absolutamente cero y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026", expresó el salmantino en la rueda de prensa posterior al triunfo por 0-1 en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones.

Arbeloa desveló que "lo único" que le preguntó a Vinícius fue que "si quería seguir jugando" después de este episodio. "Nosotros estamos a su lado, tomase la decisión que tomase, al lado de Vinicius siempre, somos un equipo, morimos juntos, y cuando alguien tiene este tipo de actitudes con alguno de nosotros, vamos a estar siempre a su lado, somos un equipo unido y lucharemos siempre unidos", manifestó.

"El árbitro me ha dicho que no ha escuchado nada y que no puede hacer nada ante este tipo de situaciones. No podemos tolerar este tipo de actitudes ni que pueda ocurrir esto en un campo de fútbol. Y por supuesto, al lado de 'Vini', lo que hubiese decidido hubiésemos estado junto a él", reiteró.

Arbeloa reconoció que "lo triste" de lo ocurrido "es que no es la primera vez". "Vinícius es un chico que no solo es un jugador espectacular, sino que es una gran persona, querido por todo el mundo. En cuanto le conoces, no tardas mucho en darte cuenta de la buena persona que es. Siempre ha sido un luchador, yo creo que lo va a seguir siendo siempre y vamos a estar a su lado", prosiguió.

"La verdad es que no he visto la celebración de 'Vini', sí que he visto el golazo. Evidentemente, yo creo que José (Mourinho), cuando sepa lo que ha pasado y lo que ha dicho su jugador, será el primero que no lo va a permitir. Tolerancia cero con esto. Lo que 'Vini' me ha dicho que le ha llamado me lo creo. No creo que se vaya a inventar algo así. No voy a poner nunca jamás en duda las palabras de 'Vini'", zanjó.

Respecto a lo deportivo, Arbeloa se mostró "muy contento" con el partido realizado por su equipo. "Creo que ha sido un partido y un rendimiento muy sólido por parte de todo el equipo. Este es el Real Madrid que queremos ver todos los madridistas", aplaudió.

"Ha sido una primera parte muy buena y merecíamos haber hecho algún gol más. Todo cambia después de esta situación (supuesto insulto racista contra Vinícius), pero aún así creo que hemos seguido jugando bien. Evidentemente, ellos también se han expuesto más y ha habido situaciones más de ida y vuelta, no ha habido tanto control, pero se ha visto a un Real Madrid con mucho esfuerzo, con mucha mentalidad de equipo, muy contentos de la diferencia que se ha visto con el partido de hace tres semanas", celebró.

Y es que el salmantino admitió que la derrota por 4-2 de la fase de liga "es el más alejado" a lo que quiere ver de su equipo. "Hoy ha sido lo que lo que debíamos ser. Era cuestión de que no solo defendíamos más organizados, sino también con mucha más organización especialmente por detrás del balón. Hemos finalizado muchas jugadas, hemos apretado bien arriba. Se ha visto un gran equipo, con mucho margen de mejora, pero para mí este es el camino que tenemos que seguir", analizó.

Aunque pidió "no cometer el error de dar por muerto a un equipo entrenado por José Mourinho con un 0-1". "Tampoco es que sea un resultado como para salir ni mucho menos relajado, el Benfica no es un equipo que nos vaya a dejar no pisar el acelerador. Creo que el Bernabéu va a esperar al Benfica, tenemos al público de nuestro lado y va a volver a ser un factor importantísimo. Pero si queremos eliminar al Benfica, nos hacen falta minutos de muy buen fútbol", concluyó.