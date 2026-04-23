Arbeloa: "Me cuesta pensar que haya algún entrenador que no haga las alineaciones por motivos futbolísticos"

Alvaro Arbeloa en rueda de prensa con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, opinó que se le está poniendo un papel que "no está justificado" en su relación con Dani Carvajal, futbolista que no está teniendo demasiados minutos y que podría quedarse sin jugar el Mundial, aunque él le ve "preparado" y necesario para esta cita, y defendió su "gran relación" con el futbolista, recalcando que no hace las alineaciones pensando "en motivos personales" y el buen hacer también de Trent Alexander-Arnold en un equipo al que exige ser "muy respetuoso con el escudo".

"Tengo que mirar desde que he estado aquí cuáles han sido todas mis respuestas cuando me habéis preguntado por él, cómo he hablado de él, cómo lo he hecho delante de vosotros. Podéis preguntar también a todos mis jugadores cómo hablo de Daniel Carvajal delante de todo el grupo. Para mí, es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto no está justificado", remarcó Arbeloa en rueda de prensa.

El técnico madridista no esconde que su respuesta sobre el lateral tras el partido ante el Alavés "fue seguramente bastante cortante y seria" ante una pregunta que consideró "fuera de lugar" y que no lo era dirigida hacia el de Leganés, al que ve "más que preparado para ir al Mundial". "Ha jugado varios partidos de titular, algunos de máxima exigencia como contra el Atlético, y los ha sacado con nota, no puedo estar más contento con su rendimiento".

"Es fundamental para nosotros, lo es en el campo, lo es fuera, y para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como el Mundial porque siempre pasas por momentos que necesitas jugadores como él. No sólo es una leyenda del Real Madrid, seguramente también lo he dicho más de una vez que es el canterano más importante en la historia del club, y creo que he tenido siempre una gran relación con él, desde que llegó al vestuario, y siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración", prosiguió.

Por este motivo, lamentó que "alguien piense" que hace "las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o personales, tiene que ser alguien que sería capaz de hacer eso". "Me cuesta mucho pensar que haya algún entrenador que no haga las alineaciones por motivos futbolísticos", zanjó al respecto.

Arbeloa recordó que "sólo" puede jugar "con once jugadores" y que cuando no pone a uno "no significa" que no esté "contento" con el resto. "Hay muchos jugadores con los que estoy siendo injusto y ese es mi objetivo porque están trabajando bien y cada vez que juegan me demuestran que pueden ayudar", puntualizó.

De cara a si el Real Madrid debe renovar a Carvajal a final de temporada, dejó claro que es "un tema" entre las dos partes y que lo que quiere que pase es lo que haga "feliz" a ambas. Además, reiteró que el defensa le ha "ayudado" a él y al grupo "en situaciones que no están siendo fáciles".

En este sentido, el salmantino tampoco olvida que Trent Alexander-Arnold "está demostrando un muy buen nivel" y que "su rendimiento está fuera de toda duda", por lo que "se está mereciendo jugar". "Cuando no lo ha hecho, creo que lo ha hecho Carvajal francamente bien. Hay muchas veces que se olvida que en cada partido el Real Madrid se juega la vida, y yo también", explicó.

"Cada vez que pongo a un jugador, tengo que confiar mucho, mucho, mucho en él, y muchas veces no se valora que es porque realmente lo merece. Siempre digo a los jugadores que no soy un entrenador que regala un minuto a nadie", sentenció el exjugador.

"NO ENTENDERÍA QUE LOS JUGADORES PENSASEN MÁS EN EL MUNDIAL"

Por otro lado, no entró a "valorar" ni se mostró molesto porque Kylian Mbappé haya 'me gusta' a una publicación pidiendo a José Mourinho como entrenador el año que viene, y reiteró que su objetivo "es que el Real Madrid gane cada partido que juega" y no su continuidad. "Tengo una gran responsabilidad y la responsabilidad del Real Madrid es salir a ganar cada partido. Estos seis partidos son fundamentales y así me lo tomo y se lo pido a los jugadores", incidió.

"Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, pero les he dicho que solo piensen en el Real Madrid porque debemos ser, no solo muy profesionales y muy respetuosos con el escudo, sino también con nosotros mismos y eso debe ser dar el cien por cien hasta el último día", ahondó al respecto.

Por este motivo, "no" entendería que los que tengan el Mundial en su cabeza no vayan a tomar riesgos para no perderse esta cita. "Tenemos que dar el máximo porque somos jugadores del Real Madrid y eso no les va a impedir en ningún momento ser capaces de luchar por el Mundial. Nuestra exigencia es ganar estos seis partidos y me encantaría ver ese compromiso por parte de todos ellos y estoy seguro de que lo va a haber", aseveró.

Arbeloa hizo hincapié en la importancia en la actualidad de estar "a un nivel muy alto" en todos los aspectos. "Es importante después de esta última semana que seamos capaces de centrarnos en todo lo que tenemos que mejorar y dar el cien por cien, sentir que lo hemos dejado todo", resaltó, destacando que "para ganar un partido tienes que tener muchas cosas muy claras hacer muchas cosas bien, además de tener una gran autoexigencia".

El técnico no cree que su "mayor objetivo" sea conseguir "la motivación de los jugadores del Real Madrid". "Si algo tiene un jugador del Real Madrid es una autoexigencia muy grande. Mi mayor preocupación es prepararles para lo que se van a encontrar en el campo", advirtió el entrenador madridista, que no olvida que sus rivales "tienen una motivación especial cuando juegan contra el Real Madrid".

"GRAN RECUERDO" DE MANUEL PELLEGRINI

Y el primero será un Real Betis, del que "no hace mucha falta explicar la clase de rival que es y los jugadores que tiene", además de "un grandísimo entrenador" como Manuel Pellegrini, que le dirigió en el Real Madrid y del que tiene "un gran recuerdo y un gran cariño". "Es un partido de máxima exigencia para nosotros", aseveró.

El segundo clasificado no puede dejarse más puntos en su intento de presionar a un FC Barcelona de cara a pelear por una Liga que "no depende" de su equipo. "Hay ganar los seis partidos independientemente de lo que haga el Barcelona. "Debemos tener un gran rendimiento, seguir creciendo, mejorando muchas cosas y no nos preocupa otra cosa que no sea este partido, ganar, y cuando pase nos centraremos en el Espanyol", comentó.

El entrenador del Real Madrid enfatizó también el papel de los canteranos, pese a que Thiago Pitarch, que se había hecho un hueco en el once titular, se haya quedado sin participar en los últimos encuentros. "Nos han ayudado mucho en situaciones en las que los hemos necesitado y están haciendo un gran trabajo como se vio el otro día con la Youth League y con la posición en la que está el Castilla, Han demostrado que pueden ayudar al primer equipo y para mí es una de las cosas más positivas y mi confianza en ellos va a estar siempre intacta", detalló.

Finalmente, el preparador merengue confesó que desconoce la razón por la que Vinícius Jr pidió perdón a la grada tras marcar al Alavés y arrojó calma sobre el estado físico de Eder Militao, que se tuvo que retirar lesionado en este partido. "Le vamos a hacer ahora una resonancia. Lo que vimos el miércoles es que no parece nada grave y parece que se puede quedar en un susto", aclaró.