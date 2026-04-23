Pellegrini: "El Real Madrid no pasa por un buen momento, pero sigue siendo el Real Madrid"

Archivo - Manuel Pellegrini durante un partido del Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, recordó que "el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid", más allá de que no esté pasando "un buen momento", y que cuenta con muy buenas individualidades que les obligarán en el duelo de este viernes en el Estadio de La Cartuja a realizar un partido "muy concentrados" y con la obligación de tener "mucha más seguridad defensiva" que en los últimos encuentros.

"El Real Madrid no pasa un buen momento en cuanto a los logros que puede conseguir para un equipo como él, pero sigue siendo el Real Madrid y sigue teniendo jugadores que desequilibran, así que independientemente de si está compitiendo por algo o no creo que sería un descuido porque esos jugadores te marcan rápidamente", advirtió Pellegrini en rueda de prensa.

Por ello, el técnico chileno pidió "hacer un partido muy concentrado, muy intenso, con mucha más seguridad defensiva de la de los últimos partidos, que ha sido un poco el lastre de los resultados". "Ojalá podamos demostrarlo en el campo, pero el Real Madrid va a ser siempre difícil", remarcó.

El preparador bético sabe que "lo más peligroso" del conjunto madridista "son sus individualidades". "Uno puede intentar buscar distintas maneras de frenarlas, pero por algo tiene esa calidad y por eso es importante no cometer errores defensivos. Ocasiones de gol vamos a tener y hay que tratar de concretarlas con tranquilidad en el último momento, no hay que cometer errores para intentar buscar un resultado porque cuando se tiene ese nivel de jugadores, en cualquier momento ellos pueden marcar la diferencia", resaltó.

El Betis llega al duelo tras aplacar un mal momento con un sufrido triunfo a domicilio ante el Girona FC, aunque Pellegrini no piensa en que le haya servido personalmente "para callar bocas". "Trato de hacer mi trabajo y en momentos salen mejores y en momentos salen peores. Trato de mantener una opinión con criterio y no destructiva cuando las cosas andan mal y cuando andan bien", explicó.

"Yo dije una realidad, nos fuimos en una competición que era la primera vez que se llegaba hasta esa instancia y con una derrota tremendamente dolorosa por cómo se produjo, pero el fútbol te da revancha y teníamos que tratar de recuperarlo lo antes posible", añadió en relación a la eliminación en los cuartos de final de la Liga Europa ante el Braga portugués tras perder la semana pasada 2-4 en La Cartuja y después de ir 2-0 arriba.

En este sentido, enfatizó que "el gran mérito" de su plantilla "es estar en este momento en la quinta posición, que no es fácil, habiendo jugado tanto rato en Europa". "Así que ahora tenemos que tratar de rematar el año teniendo un logro positivo que sería nuevamente jugar Europa", demandó.

Esto sería "un gran logro" para el 'Ingeniero', independientemente si esa quinta plaza da acceso a la Liga de Campeones, porque significaría "jugar en Europa durante seis años seguidos". "Esto no lo ha hecho el Betis en su historia tampoco, así que habiendo terminado la temporada con todos los momentos agridulces que tienen todas las temporadas, el haber llegado en ambas competiciones a cuartos y volver a clasificarse para Europa como quintos, me parecería una muy buena temporada", zanjó.

El entrenador del Betis tiene claro que ve "más cerca" tener esa quinta posición tras su victoria en Montilivi y las derrotas de la Real Sociedad y el RC Celta, pero avisó de que "no es una ventaja segura". "Mientras las matemáticas no lo digan, creo que todos tienen la ilusión de poder llegar más arriba. Nosotros tenemos que ahora demostrarlo en estos partidos que nos quedan", recalcó.

Sobre la actitud de su afición durante la eliminación europea, no duda de que "por supuesto, quedó muy dolida" y que tuvo "toda la razón de tener la frustración y expresarla como lo estimase más conveniente". "Pero, como digo, han sido momentos que han pasado durante toda la temporada y siempre al partido siguiente han estado encima del equipo para volver a apoyarle. Estoy seguro que vamos a encontrar a una hinchada absolutamente detrás del equipo apoyándolo hasta el último minuto", deseó.

Finalmente, el chileno confirmó que tanto Diego Llorente como el 'Cucho' Hernández están "disponibles" y se refirió a la vuelta de Isco Alarcón el pasado martes, donde fue decisivo en el gol de la victoria, demostrando "toda su calidad técnica". "Tenemos que ir con mucho cuidado, no sabemos exactamente para cuántos minutos, pero no está para jugar un partido completo ni para iniciar el juego. A medida que vaya progresando irá aumentando su cantidad de tiempo", sentenció.