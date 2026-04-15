Arbeloa: "Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ante el Bayern en la Champions League 2025/26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresó que "nadie entiende" que el colegiado esloveno Slavko Vincic expulsara al futbolista del Real Madrid Eduardo Camavinga "por algo así en un partido como este", después de retener el balón tras cometer falta, al mismo tiempo que confesó que el vestuario está "muy dolido" tras la eliminación de la Champions.

"Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto. Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar", valoró el salmantino la expulsión del mediocentro galo en la vuelta de cuartos de final de la Champions.

Arbeloa insistió en que el vestuario estaba "muy dolido" tras la derrota por 4-3 y la eliminación de la Champions "sobre todo por la forma". "Desde aquí también felicitar al Bayern por la gran eliminatoria que han hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a cómo ha sido, con una expulsión inexplicable y que todavía nadie entiende", prosiguió.

"Por eso esa sensación de injusticia y enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro", lamentó.

El colegiado esloveno mostró a Camavinga la segunda amarilla por retener el balón después de cometer falta en el minuto 86. "Creo que le ha sacado la tarjeta precisamente porque no sabía que ya tenía una, porque han tenido que ir los jugadores del Bayern a decirle que era la segunda", relató.

"Ni una amarilla merece la pena en un partido como este condicionar a un jugador por eso. Yo creo que los árbitros muchas veces, o no juegan fútbol o no entienden de este tipo de acciones, cómo manejarlas mejor", criticó directamente a Vincic.

Después de la expulsión, Luis Díaz y Michael Olise completaron el triunfo bávaro que dejaba a los blancos sin Champions. "Me siento muy orgulloso por la afición, por todos los que se han desplazado, por los que están en sus casas y por el club, porque si por algo me duele esta derrota es porque este año no vamos a ganar la 'Decimosexta' y, sobre todo, por la manera", repitió.

"No sé si ahora mismo se puede sacar algo positivo, el responsable en las derrotas soy yo y asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado", defendió.

Y tras la eliminación, los medios insistieron en el futuro del técnico salmantino. "No me preocupa en absoluto y entenderé perfectamente todas las decisiones que puedan tomar el club. Soy un hombre de la casa, si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, por los jugadores, por la afición y no por mí, porque me preocupa muy poco mi futuro. Siento que he dado todo lo que he podido para intentar ayudar a ganar cada día", dijo.

"Ahora mismo no estoy pensando absolutamente en nada de eso y vuelvo a repetir que es decisión del club y soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid independientemente de quién esté sentado en el banquillo", concluyó Arbeloa.