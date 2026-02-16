Arbeloa: "Nuestro objetivo es ganar la 'Champions', no vengarnos del Benfica"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que el objetivo del equipo es "ganar la 'Champions'", no vengarse del Benfica, al que se medirán este martes en la ida del 'Playoff' por acceder a octavos de final, y cree que se enfrentarán a un rival "muy competitivo, muy intenso" y que les pondrá "las cosas muy complicadas".

"Nosotros siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la 'Champions', porque es a lo que te obliga a este escudo. Para nosotros no es una venganza, sino un objetivo pasar la eliminatoria", declaró en rueda de prensa. "Es un partido nuevo, no pensamos en otra cosa. El partido está ya analizado, pero mañana es uno totalmente nuevo. Queremos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento con el objetivo de ganar", añadió.

En este sentido, recalcó la "exigencia" que supone enfrentarse de nuevo a los de José Mourinho. "Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana, del rival, del ambiente que siempre hay aquí, de la exigencia que supone para nosotros y del nivel que tenemos que dar si queremos ganar el partido, que es el objetivo. Estamos muy mentalizados y muy focalizados en sacar lo mejor de nosotros mismos", manifestó.

"No creo que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz. Da igual que el Benfica se presentase con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego. Mañana va a ser más de lo mismo, sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor y tenemos que estar preparados para ello. Mi idea no es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie; cuando el Real Madrid sale al campo todos tienen que tener muy claro lo que lo que van a tener enfrente, y cuanto más claro tengan, mejor haré mi trabajo", prosiguió.

Además, bromeó con la posibilidad de invitar a Mourinho al sofá gris de su despacho. "Si le invito algún día, será a comer. Será parecido a lo que vimos hace tres semanas, porque tienen un líder que les marca el camino, la forma de jugar y de competir. Luego hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo, pero espero un Benfica muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas. Tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente", indicó.

Por otra parte, Arbeloa se mostró convencido de que el Santiago Bernabéu recibirá a Mourinho "con una gran ovación" en el partido de vuelta. "Le va a recibir con una gran ovación, porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Real Madrid, que fue dar todo y un poquito más. Estoy seguro de que le recibirá con una gran ovación", expresó.

En otro orden de cosas, el técnico madridista no quiso desvelar si jugará Kylian Mbappé. "Está aquí, ha venido con nosotros, va a entrenar y mañana veréis si juega o no juega", apuntó, antes de hablar de su relación con los jugadores. "Me han recibido muy bien desde el primer día. Hemos intentado conectar, el objetivo es el mismo, que no es otra cosa que ganar, y para eso trabajamos día a día. Desde que he llegado, la predisposición de los jugadores para recibirme ha sido máxima, para recibir las ideas que tenemos con respecto al juego, para trabajar y para ponerlas en práctica. No llevamos muchísimo tiempo, pero no puedo pedirles más que que sigan con la misma actitud, la misma energía, las mismas ganas y la misma unidad de lo que están mostrando", explicó.

Por último, opinó de si ve al equipo más sólido defensivamente cuando se juntan en el mediocentro Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. "En Villarreal jugamos sin esos tres centrocampistas. El objetivo siempre es ser sólido. Es muy difícil hoy en día jugar bien al fútbol si no eres sólido, si no eres compacto, si no sabes defender bien. Tenemos que ser capaces de hacer todo, y para hacer todo bien hace falta mucha concentración, entrenar mucho y trabajar mucho. Fede, Tchouaméni y Camavinga están haciendo un grandísimo trabajo, no tengo descubrir sus sus capacidades. Son tres jugadores de talla mundial y que están haciéndolo realmente bien. Cuando un equipo es sólido, es el trabajo de diez jugadores", finalizó.