Camavinga: "Tenemos que cambiar la mentalidad y atacar y defender juntos"

Eduardo Camavinga con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga ha asegurado que si quieren ganar este martes al Benfica en la ida del 'Playoff' de la Liga de Campeones deben "atacar y defender juntos" y, sobre todo, "cambiar la mentalidad" respecto al duelo ante los de José Mourinho en la última jornada de la fase de liga, una derrota que les dejó fuera del 'Top 8'.

"Lo más importante es hacer las cosas bien como equipo. Antes del partido nos tenemos que relajar, hacer las cosas normales que hacemos antes de un partido normal, no voy a cambiar mi rutina. Mañana tenemos que hacer un partido bueno juntos, atacar y defender juntos y seguro que la cosa va a ir bien", declaró en rueda de prensa.

Además, tiene claro qué deben hacer distinto respecto al partido contra los portugueses de la última jornada de la fase de liga. "Tenemos que cambiar la mentalidad, ahora es mejor. Tenemos que atacar y defender juntos. No hicimos un partido bueno y mañana tenemos que hacer un gran partido, primero por nuestra afición, porque seguro que perder un partido así fue duro; primero estábamos en el 'Top 8' y después acabamos novenos. Por la afición y el club, tenemos que hacerlo mucho mejor y ganar mañana con el espíritu de revancha", indicó.

Sobre las críticas, recordó que son "parte del trabajo de un futbolista". "Cuando haces cosas buenas, la gente te critica; cuando haces cosas malas, la gente te critica también. Tienes que estar focalizado en tu trabajo. No vi las críticas, porque no veo redes sociales. Es algo normal del trabajo, no es algo que me ponga triste. Es algo que me va a dar más fuerza para trabajar más y hacer las cosas mejor", señaló.

En otro orden de cosas, Camavinga considera que el equipo no necesita un centrocampista organizador. "Yo pienso que no. Pienso que en la plantilla tenemos jugadores que puede tener esta característica. Hay muchos buenos jugadores en el campo. Creo que no necesitamos eso ahora, pero si crees que necesitamos eso, voy a hablar con el 'presi'", bromeó.

Es más, cree que él podría hacer esa función. "¿Si yo soy capaz de hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Soy consciente de lo que puedo hacer en el equipo y soy consciente que ahora mismo lo puedo hacer mucho mejor", dijo. "Creo que tengo que hacer mucha más, de verdad, y soy consciente de que tengo que hacer mucho más. Soy capaz de hacer mucho más. Los madridistas no han visto a Eduardo Camavinga al completo, porque sé que puede hacer mucho, mucho más", añadió.

También explicó que lo que más le gusta es "jugar de 6". "Lo que me falta para ser titular es la regularidad y estar más focalizado en el campo, porque a veces cometo errores también. Soy consciente y no voy a escapar de eso", reconoció, antes de hablar de cómo se siente jugando junto a Álvaro Carreras por la izquierda. "Tengo una buena relación con Álvaro, entonces en el campo es más fácil. Me gustó jugar ahí. No soy un jugador que normalmente juegue en la banda, pero cuando juegue de lateral, lo haré por el equipo. No estoy acostumbrado a jugar ahí, pero me acostumbraré poco a poco", prosiguió.

También confesó que ha pasado "muchas veces" por el despacho de Álvaro Arbeloa. "He ido ahí muchas veces, con los dos -con Xabi Alonso y con Arbeloa-. Es como tú cuando vas al despacho del jefe. Es un entrenador al que le gusta hablar con los jugadores. Cuando Xabi quería hablar de cosas en el campo, hemos ido, y el entrenador ahora es Álvaro, y es lo mismo", manifestó.

Por otra parte, Camavinga aseguró que está "muy orgulloso" de lo que ha hecho en su "vida" hasta el momento. "Quiero hacer más. Para mi padre, mi madre y mi familia, es algo muy feliz, porque venimos de un lugar en el que no había muchas cosas. Ahora puedo dar satisfacción a mi familia con el tipo de jugador que soy ahora. Cuando salgo al campo es también para que mi padre, cuando me vea jugar, esté feliz. Creo que lo estoy haciendo bien para ellos, y tengo que seguir así para hacer feliz a mi familia", subrayó.

Por último, habló de su relación con Vinícius. "Con Vinícius tengo una relación maravillosa, porque fuera del campo estamos siempre juntos. Ser su amigo, con mis amigos o yo con sus amigos, es una relación muy especial. Somos amigos pero a veces tenemos que decir la verdad también, es por eso que en el campo a veces peleamos. Eso es normal. Somos amigos, pero somos amigos en los buenos y los malos momentos. Tengo una buena relación con él y ahora le veo muy bien y estoy muy contento por eso", finalizó.