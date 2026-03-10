Arbeloa: "El Real Madrid siempre es favorito, no nos sentimos menos que nadie"

Archivo - El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este martes que el club merengue "siempre es favorito" y por eso no se sienten "nunca menos que nadie", antes de recibir al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions, al mismo tiempo que aseguró que fue "el candidato Laporta quien cuadruplicó los pagos a Negreira".

"Complicado, contra un gran equipo, con grandes jugadores, un gran entrenador, pero un partido muy bonito, muy esperado por la afición. Somos muy conscientes que los necesitamos, con el único objetivo de ganar el partido, y muy motivados. La Champions, ya sabéis lo importante y lo especial que es para todos nosotros, y con esa mentalidad, esas ganas y esa ilusión, queremos jugar este partido", dijo el salmantino en la previa del duelo en el Santiago Bernabéu.

Será la 17ª ocasión que Real Madrid y City se crucen en la historia, y Arbeloa insistió en que el conjunto blanco "siempre es favorito". "Somos el Real Madrid y no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias, da igual quién tengamos enfrente, no nos debemos sentir inferiores a nadie", comentó.

"Mañana tenemos un rival que todos conocemos bien. Hablamos de la identidad del club, de los jugadores, del entrenador, de lo que supone el Manchester City, que ha sido campeón de Europa hace dos años. Lo complicado que es siempre que nos hemos enfrentado a ellos, pero lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y mirándoles a los ojos", agregó.

De Guardiola, el salmantino analizó que "siempre tiene una sorpresa preparada" para este tipo de encuentros. "Es un entrenador que, por mucho que veas a sus equipos, cuando hay un partido de este tipo, sabes que algo diferente te tiene preparado. Tienes que pensar en muchas de las variantes que es capaz de hacer", explicó.

"Me sorprendería mucho que mañana no hubiese algún cambio en la estructura del City, de cómo suele atacar o que metiera algún jugador diferente a los que ha usado estas últimas semanas. Pero uno siempre tiene que estar preparado cuando se enfrenta a un entrenador como Pep, porque siempre le suele dar muchas vueltas a sus planteamientos", elogió.

Pero al exfutbolista no le motiva más este cruce por enfrentarse a Guardiola, que ya fue su rival cuando entrenaba al FC Barcelona. "Me motiva jugar una eliminatoria de Champions como la de mañana. Es una gran motivación para todos, aunque se haya repetido mucho este enfrentamiento que se está convirtiendo ya en un clásico. Una noche como la de mañana es muy motivante, y para mí, como entrenador, siempre enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo lo es también, creo que va a ser una gran experiencia", añadió.

"MBAPPÉ ESTÁ MUCHO MEJOR, HA VUELTO CON GRANDES SENSACIONES"

"Tendremos que marcar a muchos porque son todos muy buenos, es un equipo que tiene muchas individualidades pero que también saben rendir muy bien como conjunto, como equipo. Tienen las ideas muy claras, llevan con Guardiola 7-8 años, se conocen a la perfección, pueden jugar con los ojos cerrados. Es un partido para estar muy concentrado, para hacer muchas cosas bien, defender, saber atacar, balón parado, cada detalle, cada segundo es fundamental, pero estamos con confianza", prosiguió.

Respecto al estado físico de Kylian Mbappé, ausente en los últimos tres encuentros por su problema en la rodilla, avanzó que "está mucho mejor". "Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta muy pronto", comentó, después de que el jugador viajara a París para seguir tratándose.

"Cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir, ni gramaticalmente ni semánticamente significa que haya gente que no haya querido venir. Lo que quería era poner en valor aquellos que hicieron un esfuerzo, que no estaban en plenas facultades. Varios jugadores hicieron un gran esfuerzo por estar en Vigo. Soy responsable de lo que digo, no de lo que se pueda entender. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir", zanjó el salmantino.

En el triunfo en Vigo, "los canteranos demostraron que no les tiembla el pulso". "Thiago (Pitarch) hizo un partidazo; César (Palacios) le dio otra cara al equipo; Manuel Ángel, clave. Aquí están los mejores jugadores del mundo y para poner un jugador de la cantera tienes que dejar de poner a otro de la primera plantilla y eso no es fácil para un entrenador. Si lo hago es porque estoy convencido que van a aportar, confío muchísimo en ellos, tienen muchísimo talento, la gente se siente identificada por la lucha, la pasión y el corazón que le ponen", alabó.

Además, tuvo palabras positivas para Vinícius Júnior, que "está asumiendo muchísima responsabilidad". "Es normal, es nuestro baluarte ofensivo y necesitamos lo mejor de él si queremos si queremos eliminar al Manchester City", afirmó un Arbeloa que avanzó que Eduardo Camavinga tuvo una "infección" bucal, pero ya es "en perfecto estado y disponible" para enfrentarse al City.

Finalmente, el técnico valoró las palabras del "candidato Laporta", quien aseguró que "durante 72 años el CTA ha estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid". "Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira, así que tampoco hace falta decir mucho más", dijo Arbeloa, que reconoció que entrenar al Real Madrid es "un máster" para él. "Agradecido de cada día que pasa aquí, lo voy a disfrutar hasta el último día", concluyó.