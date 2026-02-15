Arbeloa: "Desde que yo he llegado, Vinícius está haciendo partidos de nivel"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confesó que desde su llegada "Vinícius está haciendo partidos de nivel" y destacó la importancia de haber tenido "una semana limpia de trabajo" que se notó este sábado en la victoria (4-1) ante la Real Sociedad.

"Llevo un mes viendo a un gran Vinícius, desde que he llegado yo está haciendo partidos de nivel, no solo hoy, desequilibrante, haciendo goles, asistencias. Para mí es un jugador que va más allá de los números, cómo es capaz de condicionar los partidos, las defensas rivales, la cantidad de jugadores que atrae. Es un jugador que es de los mejores del mundo, es un chico fantástico, con un corazón muy grande, un gran jugador, un gran compañero y es una suerte tenerle conmigo", dijo en rueda de prensa.

El técnico blanco hizo especial hincapié en no haber tenido Copa del Rey esta semana para preparar mejor el duelo ante una Real que llegaba en racha y a la que "granes equipos" no habían sido capaces de ganar. "Estamos trabajando mucho, nos ha servido bastante esta semana. Tenemos mucho margen de mejora, pero es fundamental el esfuerzo, el trabajo de equipo, lo estamos haciendo bien", afirmó.

"Hoy hemos hecho un gran partido defensivamente, pero también la primera parte se ha visto un equipo en campo contrario más suelto, girando más rápido el balón. Hemos trabajado muy bien durante la semana. La Real ha hecho nuestro papel y nosotros el de otros equipos. Normalmente a nosotros nos toca jugar entre semana, un partido de mucha intensidad, llegar al fin de semana sin prepararlo, es lo que le ha pasado a la Real Sociedad. Nosotros hemos tenido una semana limpia de trabajo, para descansar, para preparar, para mentalizarnos, y se ha notado desde el principio", añadió.

Por otro lado, Arbeloa pidió paciencia con Dean Huijsen porque es joven y "ser defensa en el Real Madrid no es fácil", y valoró la necesidad de ir poco a poco tras lesión con Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. "Tenemos muchos partidos por delante, tanto Trent como Carvajal son jugadores diferentes y les vamos a necesitar. Mi objetivo es tener a los dos al 100%. Trent me ha parecido un chico muy inteligente, entiende rápido lo que queremos de él, puede jugar mucho por dentro, de abrirse fuera", explicó.

"Me encanta este tipo de victorias porque veo al Bernabéu disfrutar. Ojalá fueran todos los partidos así. Grandes equipos no habían sido capaz de ganarles. Es importante nuestra mejora en cuanto al juego en todas las fases", añadió.

Además, el técnico el Madrid apuntó que Kylian Mbappé, reservado este sábado, estará en el once del martes contra el Benfica en el 'playoff' de la Champions, duelo al que llegan avisados tras la derrota hace dos semanas. "Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de la dificultad del partido, de lo que nos espera, del rival, del ambiente. Es una eliminatoria de 180 minutos, pero que tenemos que hacer un gran partido allí, no conformarnos con un resultado, salir a ganar", terminó.