Arda Güler, celebra un gol con el Real Madrid CF en LaLiga EA Sports 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista turco Arda Güler, después de ampliar su contrato con el Real Madrid hasta 2032, confesó que siente "el mismo orgullo y la misma felicidad" que el día que firmó con el club blanco, aunque "con una responsabilidad aún mayor", y expresó que su sueño es dejar su "propia huella" en la historia de la entidad.

"Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor", escribió el turco en un mensaje publicado en su perfil de 'X'.

El centrocampista confesó que es "un gran honor" poder "seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo". "Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", agregó.

"Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día, en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el 'staff' y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club", concluyó.

El Real Madrid anunció este miércoles la ampliación por tres años más del contrato de Arda Güler que, de este modo, permanecerá en el conjunto madridista hasta el 30 de junio de 2032 y ve premiado su gran inicio de campaña.

El joven futbolista, de 21 años, llegó al club merengue en el verano de 2023 procedente del Fenerbahce turco como una gran promesa de futuro y ha ido creciendo en importancia dentro de un equipo con el que ha ganado una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Güler se ha convertido esta temporada en una pieza clave del buen momento que vive el equipo que entrena José Mourinho, al que está aportando su calidad en la zona de creación y logrando asentarse por fin en el once titular ya sea más centrado o escorado hacia la derecha.

El turco fue cogiendo experiencia en un Real Madrid donde tuvo que convivir con un mediocampo donde estaban todavía Luka Modric y Toni Kroos. De hecho, en su primera temporada como madridista, con Carlo Ancelotti como entrenador, sólo jugó 12 partidos, ninguno de Liga de Campeones, y 10 en LaLiga EA Sports, no debutando oficialmente hasta enero de 2024 frente a la Arandina en la Copa del Rey.

El internacional tuvo más participación en el tramo final del campeonato liguero, donde aprovechó sus minutos para anotar cinco goles, y ganar más confianza y experiencia para una segunda campaña, todavía con Ancelotti, donde su participación subió notablemente hasta los 49 partidos, incluido el Mundial de Clubes ya con Xabi Alonso al mando.

Con el técnico de Tolosa y con su relevo, Álvaro Arbeloa, se fue consolidando más en el centro del campo y superó los 50 partidos jugados y ahora con Mourinho al frente se ha hecho un sitio en el once titular, jugando 14 de los 16 partidos, partiendo de inicio en once de ellos y habiendo marcado ya cuatro goles y repartiendo once asistencias, según datos de 'Transfermarkt'. En total, Güler lleva acumulados 126 partidos como madridista.