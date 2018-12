Areola amplía su contrato con el PSG hasta junio de 2023

Publicado 20/12/2018 16:10:10 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero francés Alphonse Areola, jugador del Paris Saint-Germain, ha ampliado contrato con su equipo y que lo mantendrá en la capital francesa hasta el 30 de junio de 2023, según ha informado este jueves el propio el club parisino.

"Este equipo no es solo el club donde me formé, también es el club de mi corazón; crecí aquí y descubrí el más alto nivel. Mi club me da esta oportunidad de perseguir ambiciones muy altas, junto a compañeros de equipo sobresalientes", comentó Areola a la web del club después de firmar su extensión de contrato.

"Con el apoyo continuo de nuestros aficionados, aún tenemos magníficas páginas de historia por escribir juntos. Creo firmemente en mi club y en la oportunidad de vivir momentos inolvidables", añadió Areola, de 25 años e internacional con la selección francesa.

Areola, ex del Villarreal CF, ha visto mermado este curso su protagonismo tras el fichaje en verano de Gianluigi Buffon. Pese a todo, le disputa la titularidad al veterano guardameta italiano para ampliar un palmarés en el que ya figuran dos títulos de Ligue 1 (2013, 2018), dos Copas de Francia (2017, 2018), dos Copas de la Liga francesas (2017, 2018) y dos Supercopas francesas (2016, 2017).