Arne Slot: "Hubiera preferido marcar alguna de las ocasiones anteriores"

El preparador 'red' elogió la capacidad de "remontar" del Atlético pero destacó la mentalidad de su equipo

LIVERPOOL (INGLATERRA), 17 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Cabornero)

El entrenador del Liverpool FC, Arne Slot, valoró como un "buen regalo" en su 47 cumpleaños la victoria de su equipo (3-2) este miércoles contra el Atlético de Madrid en el inicio de la Liga de Campeones, aunque apuntó que debieron sentenciar antes el encuentro y no en el minuto 92 gracias a Virgil van Dijk.

"Ha sido el segundo año seguido que he podido festejar en una noche de Champions y con un buen regalo de mis jugadores. Aunque, si pudiera, lo festejaría con mi familia y no en una fecha de UEFA. Pero esto es lo que la UEFA quiso para la primera jornada", afirmó en rueda de prensa tras el triunfo en Anfield.

El técnico neerlandés celebró el testarazo de su compatriota para dejar los tres puntos en Liverpool, aunque se acordó de varias ocasiones desperdiciadas ante un Atlético que no se rindió. "Podía haber sido una eliminatoria de cuartos de final. Era difícil contra un equipo como el Atleti que siempre busca la manera de remontar, pero hemos mantenido la misma mentalidad hasta el final", dijo.

"No podemos ganar en el descuento cada partido, habrá alguno en el que en 60 minutos ya habremos hecho goles y no necesitaremos el descuento. Pero siempre la mentalidad es ir hacia delante y depende del estado físico. Por la preparación que hemos hecho en las últimas semanas, se trataba de empujar y entonces ha llegado la calidad de Van Dijk con su frentazo", añadió.

Slot valoró esa capacidad ofensiva de los suyos y no matar el partido cuando ganaban ya 2-0 a los seis minutos. "Para competir en esta categoría, en la Champions, la clave es la mentalidad, pero también necesitas cualidades técnicas. Igual decepciona haber marcado en el descuento, eso puede ser un titular interesante, claro que yo hubiera preferido marcar alguna de las ocasiones anteriores", afirmó, enumerando varias paradas de Jan Oblak.

"Otra vez ha sido un gran partido para la afición. Es parte de nuestro trabajo que a la gente le apetezca ver un partido así. No es que debiese llegar el gol de la victoria en el último momento, ya que tuvimos posibilidad de sentenciar antes. Por ejemplo, contra el Newcastle al minuto 60 no tuvimos tantas ocasiones", recordó.

Además, el técnico 'red' fue preguntado por alguno de sus nuevos jugadores, en especial un Alexander Isak que formó en el once. "Me ha sorprendido su estado físico en los 60 primeros minutos, no es lo mismo fichar a un joven de 18 años que a un chico de 26 que lleva años jugando a esta liga y ya acostumbrado", comentó.

Slot respondió también sobre la expulsión del 'Cholo' Simeone tras su rifirrafe con un espectador a raíz del 3-2. "Es difícil valorar porque no sé lo que ha ocurrido realmente. La verdad es que, si yo reacciono, sé lo que va a escribir la prensa española. Mejor escribir sobre dos grandes remontadas y que los titulares sean del fútbol y no de un incidente después de marcar el 3-2", zanjó.