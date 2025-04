Arrasate: "El Barça tiene una facilidad tremenda para generar, necesitamos un comportamiento defensivo buenísimo"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, advirtió que el FC Barcelona "tiene una facilidad tremenda para generar ocasiones de gol", por lo que necesitan "un comportamiento defensivo buenísimo" en el duelo de este martes en Montjuïc, e insistió en que "nunca" es un buen momento para enfrentarse a los azulgranas, que cuatro días después juegan la final de la Copa del Rey.

"Tienen una facilidad tremenda de generar situaciones de gol y de hacer goles. Tiene muchas variantes a nivel ofensivo, arriesgan muchísimo y tienes que estar pendiente de la gente de fuera porque tiene uno contra uno, las rupturas de los de dentro, la descarga del punta, incluso los centrales que viven en campo rival. Hay un montón de variantes, la amenaza la tienes en todo momento", analizó en rueda de prensa.

Por ello, necesitan "un comportamiento defensivo buenísimo". "Y estar alerta, porque cuando recuperas el balón crees que ya ha terminado todo, y es más peligroso si cabe, porque ellos en la presión tras pérdida son buenos. Es importante también dar esos pases de seguridad para luego buscar esa profundidad y que ellos tengan que correr para atrás", explicó.

"Necesitaremos energía, necesitaremos hacer un partido perfecto para ganar en un estadio que es muy complicado ganar", enumeró como receta para triunfar en Barcelona. "Tenemos que apretar, pero con la gente que está bien, entonces algún cambio tiene que haber, dos obligados por sanción con respecto al último partido y alguno más habrá", avanzó Arrasate.

El técnico del conjunto bermellón reiteró que deben "creer en una idea", siendo conscientes de que "va a tocar sufrir" y "estar sometidos". "Pero también tenemos que tener esa valentía para atacarles y para poder generar situaciones de gol", agregó.

"Estoy seguro que están pensando en ganar mañana y seguir manteniendo esa ventaja que tienen en Liga. Cada vez queda menos y todavía hay enfrentamiento directo, por lo tanto, seguro que quieren ganar mañana. A veces se dice, si es buen momento o no, yo creo que nunca es buen momento para ir a este tipo de estadios. Nosotros tenemos que rozar la perfección, a nivel defensivo tenemos que defender bien, como lo estamos haciendo últimamente, y en ataque necesitamos la eficacia que tuvimos en Donosti", defendió.

A Arrasate le "gustaría" estar "sólidos" defensivamente sólidos y que al FC Barcelona "le cueste generar situaciones". "Esa es la idea que tienes, lo que transmites, las imágenes que pones, lo que dibujas en la pizarra, pero luego cuando pita el árbitro te das cuenta que en realidad es más difícil que todo eso", lamentó.

Y se refirió al duelo que ganó el Barça por 4-3 al RC Celta remontando un 1-3 en media hora. "Aunque veas 1-0 abajo no quiere decir que está perdido y tienes que mantenerte ahí hasta el final. Son equipos que tienen oleadas de 5-10 minutos que te generan 4-5 ocasiones y tienen jugadores para tener eficacia. Tenemos que defender muy bien, pero no solo defender, porque si vas a un campo a defender los noventa y tantos minutos, lo normal es que lo que pase no sea positivo", avisó.