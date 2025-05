Arrasate: "Los números hablan por sí solos, Ancelotti es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid"

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, elogió la figura del italiano Carlo Ancelotti al que ve "seguramente como el mejor entrenador de la historia del Real Madrid porque los números hablan por sí solos", mientras que aseguró que necesitarán "una versión solvente" y "defender mejor" para poder ganar este miércoles en el Santiago Bernabéu y seguir firmes en su ilusión por "el premio muy muy grande" de jugar en competición europea el año que viene.

"Yo a nivel profesional poco puedo hablar porque creo que los números hablan por sí solos. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia y seguramente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, fíjate si es decir. Ahí no voy a entrar, pero sí en lo personal, siempre ha sido muy cariñoso conmigo, muy respetuoso, tenemos una buena amistad y no sé si el miércoles le veré por última vez, ya le preguntaré", señaló Arrasate en rueda de prensa tras el fichaje de su homólogo por la selección de Brasil y su adiós al conjunto madridista.

Menos explícito fue cuando fue preguntado por el posible relevo del de Reggiolo, Xabi Alonso, del que se limitó a decir que "lo ha hecho muy bien" hasta el momento. "Si eso se da (el fichaje), pues ya tendré opinión y ya diré si me gusta o no, pero ahora mismo es que me importa cero lo que le pueda pasar al Real Madrid el año que viene", zanjó.

De cara a la visita al Santiago Bernabéu, dejó claro que, de cara a su pelea por clasificarse para competición europea, no están "para descartar ningún partido" y que, "en teoría, es una de las salidas más difíciles" que les quedan. "Es verdad que ellos tienen la Liga muy complicada y que tienen bajas también sobre todo en la parte defensiva porque arriba juegue quien juegue, son jugadores de talla mundial y seguro que van a sacar un once muy bueno", apuntó.

"Tampoco vamos a pensar en ver cómo van a estar ellos o si no van a dar su mejor versión o lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros, dar una versión solvente. Creo que necesitamos defender mejor, que ellos no tengan espacios para correr y si a eso le añades la victoria del otro día y que nos hemos liberado, y que el ánimo es otro, eso hace pensar que por lo menos vayamos con ilusión de pensar que podemos sacar un buen resultado", añadió el técnico del conjunto bermellón.

El entrenador del Mallorca recordó que el Real Madrid querrá "apurar sus opciones de ganar la Liga" y que en su casa "siempre con su gente están obligados". "A nivel defensivo tiene muchas bajas, pero en ataque viene de hacer tres goles contra el FC Barcelona y contra el Celta, tiene muchísima pegada y es algo que nos preocupa porque ellos en la parte ofensiva, más allá de tener alguna baja, tienen jugadores de talla mundial y hacen gol con mucha facilidad. Entonces, a ver si somos capaces de frenar eso y luego hacerles daño también", subrayó.

"El otro día tuvimos pérdidas por no estar bien posicionados a nivel ofensivo, pero sobre todo sufrimos mucho en transición, por no estar equilibrados y eso el otro día casi lo pagamos caro y mañana es que eso te penaliza, entonces es algo que tenemos que mejorar para estos tres partidos, porque si no, no vamos a tener opciones", ahondó al respecto.

El choque en el Bernabéu será su número 500 como entrenador en el fútbol profesional para el vízcaíno. "No lo sabía. Lo primero es que no estamos haciendo mayores ya", indicó con una sonrisa. "Es una cifra redonda que al final a nivel personal es importante, pero lo más importante no es hacer 500 sino recordar esos 500 como un día inolvidable. Y para eso, pues qué mejor que ganar en el Bernabéu", admitió.

En cuanto a las opciones para jugar en Europa el año que viene, el preparador vasco no olvida que dependen de ellos mismos "como otros tantos equipos". "Lo que todos queremos es llegar a la última jornada dependiendo de uno mismo y para eso hay que hay que sumar. Tampoco hacemos muchas cuentas porque ya veis cómo van las jornadas y todos los porcentajes que se ven, que una semana tiene uno más, la semana siguiente es al revés. Tenemos una buena oportunidad y tenemos que intentar aprovecharla", recalcó.

Arrasate no esconde que todos los equipos están a estas alturas de la temporada "con poca gasolina". "Pero cuando ganas un partido ya te aseguro que el ánimo es diferente y todo lo ves de otra manera. Eso nos ha pasado a nosotros, que fue un momento crítico el del sábado y todos terminamos como muy cansados por todo lo que vivimos y el domingo ya estábamos con una sonrisa. Hay que hacer un último esfuerzo porque el premio es muy muy grande y quedan 10 días para terminar la Liga", demandó.