El Arsenal busca decantar la eliminatoria en el Emirates y PSG y Bodo/Glimt, no pasar apuros

Gabriel Martinelli y Jarell Quansah luchan por un balón en el Bayer Leverkusen-Arsenal de la ida de octavos de 'Champions' en el BayArena - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal recibe este martes al Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo al que los 'gunners' llegan igualados después del empate de la ida en Alemania (1-1), mientras que el Paris Saint-Germain y el Bodo/Glimt buscarán ante el Chelsea y el Sporting de Portugal, respectivamente, hacer buenos los tres goles de renta conseguidos ante su público.

El Emirates Stadium dictará sentencia entre Arsenal y Bayer Leverkusen este martes. Ingleses y alemanes buscan un puesto entre los ocho mejores equipos de Europa en una eliminatoria que llega igualada al encuentro de vuelta tras el empate (1-1) del BayArena. Un encuentro de ida en el que el Leverkusen sorprendió a un conjunto 'gunner' que sólo pudo rescatar un empate con un penalti en el tramo final del partido.

Sin embargo, el líder de la Premier League y ganador de la fase liga de la Liga de Campeones parte como claro favorito para avanzar en la eliminatoria. Los pupilos de Mikel Arteta, que no saben lo que es perder en la competición --ocho victorias y un empate--, encadenan seis victorias consecutivas en el Emirates, donde los cuatro partidos de Champions se han saldado con victoria local con un balance de 12 goles a favor y tres en contra.

Por su parte, el Leverkusen se agarra a los buenos resultados conseguidos lejos de casa en la fase liga de la Liga de Campeones, donde han sido capaces de ganar en el Etihad (0-2) y el Estadio da Luz (0-1). Además, en la ronda de 'playoffs' ya consiguieron ganar el duelo lejos de Alemania, en un campo complicado como el de Olympiacos (0-2). Eso sí, en la única vez que ha visitado Londres para medirse al Arsenal fue goleado (4-1).

Un duelo de vuelta en el que Arteta recupera a Leandro Trossard y Martin Odegaard, ausentes en el encuentro de ida, siendo Mikel Merino la única baja del equipo. No corre la misma suerte el Leverkusen, que sólo ha perdido uno de sus últimos 14 encuentros, donde la nómina de bajas asciende a cinco jugadores, entre ellos importantes como el guardameta Mark Flekken, Loïc Badé y Lucas Vázquez.

Por su parte, el Paris Saint-Germain quiere no complicarse en su camino a cuartos de final en Stamford Bridge, donde el Chelsea intentará la machada de remontar tres goles de desventaja al campeón de Europa. Y es que, pese a que durante bastantes minutos del partido de ida parisinos y londinenses mantuvieron el partido muy igualado, los últimos 30 minutos, con un Khvicha Kvaratskhelia inspiradísimo --dos goles y una asistencia--, desequilibraron notablemente la eliminatoria (5-2).

Aun así, el Chelsea apelará al 'Orgullo de Londres' para mantenerse vivo en una competición en la que ha ganado sus cuatro partidos como local, dos de ellos por tres o más goles de diferencia --FC Barcelona (3-0) y Ajax (5-1)--, resultados que, en el peor de los casos, mandarían la eliminatoria a la prórroga. Además, los 'blues' tienen como ejemplo la final del Mundial de Clubes, en la que fueron capaces de golear al PSG de Luis Enrique (3-0).

Con mucho más optimismo, pero sin relajaciones, afrontan el encuentro los de Luis Enrique, que llegarán más descansados al encuentro después de que la Ligue 1 accediera a aplazar su partido liguero ante el Nantes. De ese modo, se espera que el PSG, que sólo desaprovechó una renta así en competición europea ante el FC Barcelona en 2017, salte al césped con una alineación reconocible, en la que Kvaratskhelia sería la única novedad con respecto a la ida.

Por último, el Bodo/Glimt sueña con seguir haciendo historia en esta Liga de Campeones. En esta ocasión, los nórdicos pueden convertirse en el primer equipo noruego que se mete entre los ocho mejores de la máxima competición continental. Una empresa que tienen bien encarrilada después del 3-0 de la ida en el Círculo Polar Ártico, donde pasaron por encima a un Sporting de Portugal que concedió su primera derrota en 13 partidos.

Y para dar la vuelta a la eliminatoria, los lisboetas se encomiendan a la buena marcha durante el curso del equipo como local --pleno de victorias en Champions y sólo una derrota en los últimos 19 partidos--, así como al estado de forma de su delantero Luis Suárez, que ha marcado tres goles en los últimos dos duelos de Liga de Campeones en el José Alvalade, incluido un doblete al Paris Saint-Germain.