El Arsenal se deja dos puntos contra el colista

Wolverhampton - Arsenal - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal empató (2-2) con el Wolves este miércoles en la adelantada jornada 31 de la Premier, con un gol encajado en el minuto 94, para dejar su liderato abierto a la presión del Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta no cumplió en su visita al Molineux, hogar de un Wolves que oposita a ser el peor equipo de la historia de la Premier pero que compitió en la segunda mitad para sumar un punto (10). En una noche fría y lluviosa casi con nieve, la afición local tuvo que encajar además el 0-1 de Bukayo Saka a los cinco minutos.

El internacional inglés celebró su recién firmada extensión de contrato hasta 2031 con su primer gol en casi tres meses. El Arsenal pudo ampliar la renta aunque no necesitó meter quinta o sexta marcha ante un Wolves inofensivo. En el segundo acto, Piero Hincapié hizo el 0-2, pero con media hora por delante el líder se acomodó.

Hugo Bueno hizo el 1-2 y los 'gunners' apenas generaron peligro, jugando con fuego hasta quemarse en el descuento, con el 2-2 de Tom Edozie que le dieron finalmente a Riccardo Calafiori en propia puerta. Los de Arteta suman 58 puntos, cinco más que un Manchester City que tendrá también que adelantar su duelo de la jornada 31 porque coincidirá con la final de la Copa de la Liga que disputarán el 22 de marzo en Wembley contra el Arsenal.