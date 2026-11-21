David Raya, Newcastle United - Arsenal - Owen Humphreys/PA Wire/dpa

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal empató (2-2) este sábado ante el Newcastle y no aprovechó otro paso en falso del Manchester City, que empató (1-1) con el Fulham, para cimentar su liderato en la jornada 11 de la Premier, mientras que el Chelsea fue goleado por el Leeds (1-4).

El equipo de Mikel Arteta vio frenada su buena racha tras la reacción local en el inicio del segundo tiempo en St. James' Park. La primera mitad fue clara de los 'gunners', con ocasiones para adelantarse y el 0-1 de Eberechi Eze, a pase de Kai Havertz.

Sin embargo, un regalo de Martin Odegaard permitió el 1-1 de Harvey Barnes al poco de la reanudación. El Newcastle se vino arriba y remontó con el 2-1 de Malick Thiaw. El Arsenal tardó en reaccionar, lesionado encima el meta español David Raya, pero se recompuso en la gran jugada del 2-2 de Noni Madueke. Al final, ambos equipos pudieron ganar.

Los de Arteta suman así 28 puntos en lo alto de la tabla, por los 22 del Brighton, con un partido menos, y de un Manchester City se tuvo que conformar con el empate ante el Fulham del técnico español Álvaro Arbeloa en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca, que llevaba más de un mes sin puntuar, firmó una cuarta jornada seguida sin ganar a pesar del 1-1 de Elliot Anderson a la hora de encuentro.

Rodrigo Muniz hizo el 0-1 visitante y Erling Haaland vio anulado el empate con cierta polémica antes del descanso. Aunque el City tuvo más ocasiones, las visitantes pusieron a prueba a Gianluigi Donnarumma, un empate justo en la resurrección del Fulham y que alarga la crisis del aspirante celeste al título.

Por su parte, el Bournemouth se colocó cuarto con un 2-0 al Nottingham Forest, para sumar 18 puntos, gracias al sexto partido seguido de Evanilson viendo puerta y a otro gol de Justin Kluivert.

Además, el Chelsea se la pegó contra el Leeds en casa, a pesar de que Emmanuel Emegha adelantó a los locales. La reacción visitante fue un doblete de Noah Okafor, un gol en cada parte, y los tantos de Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson que golearon al equipo de Xabi Alonso. El Leeds ganó por primera vez desde el siglo pasado en Stamford Bridge y se colocó sexto (17); octavos los 'blues' (16).

Por otro lado, el Tottenham dejó atrás su última derrota precisamente ante el Leeds para recuperar la senda de la victoria con un 2-0 al Ipswich Town. La destacada actuación del joven Luca Williams-Barnett encabezó una buena actuación de los 'Spurs'. Mientras, el Aston Villa de Unai Emery, negado ante su público, cayó de la mitad de la tabla con el empate sin goles ante el Sunderland.