El Arsenal olvida la derrota en Champions por las calles de Londres

Los jugadores del Arsenal celebran la consecución de la Premier League por las calles de Londres - Steven Paston/PA Wire/dpa

LONDRES, 31 May. (dpa/EP) -

Los jugadores del Arsenal FC han dejado atrás la derrota en los penaltis de la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, y han celebrado este domingo con sus aficionados la consecución de la Premier League, recorriendo las calles del norte de Londres en un autobús descapotable.

El defensa Gabriel Magalhaes, que falló el penalti decisivo de la tanda, reconoció que la derrota en Champions fue "dolorosa", pero se mostró "orgulloso" del equipo y de todo lo que han logrado "juntos" esta temporada. "Gracias a nuestra increíble afición por vuestro apoyo en cada paso del camino. ¡Os merecéis celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada!", indicó en la red social Instagram.

El equipo de Mikel Arteta salió del Emirates Stadium para iniciar un recorrido de nueve kilómetros frente a sus aficionados. El capitán Martin Odegaard fue el primer jugador en subir al autobús, adornado con el lema 'Campeones 25/26', sosteniendo el trofeo de la Premier League.

Los 'gunners' esperaban una doble celebración este domingo, pero el PSG les dejó sin la primera Champions en los 140 años de historia del club. Kai Havertz les adelantó a los cinco minutos en Budapest, pero el conjunto francés empató gracias a un penalti de Ousmane Dembélé, y tanto Eberechi Eze como Gabriel fallaron en la tanda de penaltis.

Gabriel y Eze parecían de buen humor en el autobús a pesar de la tristeza de la noche anterior, mientras que Arteta sonreía ampliamente mientras saludaba a la multitud. Los miembros del cuerpo técnico del Arsenal les seguían en un segundo autobús, mientras que el equipo femenino iba en un tercer autobús exhibiendo la Copa de Campeones de la FIFA que ganaron en febrero. Medio millón de personas les arroparon.