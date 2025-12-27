El Arsenal responde otra vez al Manchester City y Wirtz estrena gol en memoria de Diogo Jota

Martin Odegaard marca un gol al Brighton & Hove Albion. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha conservado el liderato de la Premier League inglesa con su victoria por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion, respondiendo al triunfo previo del Manchester City por 1-2 en su visita al Nottingham Forest, durante una jornada 18 en la que un gol de Florian Wirtz ha guiado el 2-1 del Liverpool FC frente al Wolverhampton Wanderers.

La tanda de este sábado empezó en el City Ground de Nottingham, donde un zurdazo raso de Tijjani Reijnders en el área rival abrió el marcador en el 48' tras una bonita asistencia de Rayan Cherki. Aunque igualó pronto Omari Hutchinson, culminando una jugada trenzada del Forest, en el 83' anotó Cherki el 1-2 con un duro derechazo al saque de un córner.

Esa buena cosecha a domicilio situó a los 'citizens' con 40 puntos y aumentó la presión para el Arsenal, que poco después jugó su partido en casa. Sin embargo, Martin Odegaard adelantó a los locales en el 14' con un zurdazo potente desde la frontal del área y Georginio Rutter se hizo un autogol de cabeza a la salida de un córner en el minuto 52.

La diana posterior de Diego Gómez no evitó la derrota de un Brighton que sigue en la zona media con 24 puntos. Por su parte, los 'gunners' mantuvieron su liderato en la tabla con 42 puntos y mandaron un mensaje a perseguidores como el Liverpool, que alcanzó los 32 puntos ganando a los 'wolves' en un día de homenajes al fallecido de Diogo Jota.

Marcó Ryan Gravenberch el 1-0 en el 41' con un derechazo fuerte a ras de suelo y Florian Wirtz se estrenó un minuto más tarde de forma oficial como goleador 'red', con una definición a bocajarro delante del portero. Este resultado en Anfield, con gol insuficiente de Santiago Bueno para el Wolverhampton, añadió picante al duelo posterior en Stamford Bridge.

1-2 DEL ASTON VILLA EN STAMFORD BRIDGE

Ahí, la buena primera mitad del Chelsea se plasmó en una gran ocasión de Enzo Fernández, que rozó el poste con su disparo lejano, y en el 1-0 que metió João Pedro con el gemelo de su pierna derecha tras un córner de Reece James que iba para gol olímpico. No obstante, el Aston Villa remontó después del descanso con un doblete del suplente Ollie Watkins.

Habiendo entrado en el 59', el primero de su cuenta cuajó en el 63' orientando su control a pase de Morgan Rogers; remató de cerca a Robert Sánchez y el rebote del balón le benefició. Luego brilló el portero español, pero Watkins cabeceó un córner en el 84' y selló el triunfo de unos 'villanos' que llegaron a 39 puntos y dejaron a los 'blues' con 29.