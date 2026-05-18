El Arsenal roza la Premier con un triunfo por la mínima ante el Burnley

Kai Havertz celebra su gol en el Arsenal-Burnley en el Emirates Stadium - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se han acercado al título la Premier League 2025-26 después de vencer este lunes, en la penúltima jornada, al Burnley (1-0), en el que un solitario gol del alemán Kai Havertz valió a los de Mikel Arteta para mantener su ventaja en la clasificación sobre el Manchester City de Pep Guardiola.

Los 'gunners' acosaron la meta rival en el primer cuarto de hora del duelo en el Emirates Stadium, con remates de Bukayo Saka y Kai Havertz y un disparo al palo de Leandro Trossard, y fue una combinación entre los dos primeros la que deshizo la igualada. En el minuto 37, el inglés puso un balón de saque de esquina y el alemán, de cabeza, lo envió al fondo de la red.

Saka pudo incrementar la renta antes del descanso con un remate de rosca que se marchó rozando el palo, y en la reanudación, justo después de una ocasión del Burnley, Eberechi Eze estrelló el esférico en el larguero. La tensión se mascó en el Emirates cuando Havertz realizó una entrada a la altura de la espinilla a Ugochukwu que el colegiado no sancionó, y el partido fue muriendo hasta la victoria local final.

Con ello, los de Mikel Arteta dan un paso casi definitivo hacia la conquista del título. Ahora mismo, aventaja en cinco puntos (82) al Manchester City (77), que cuenta con un partido menos. En la jornada definitiva, se medirán con el Crystal Palace en Selhurst Park, seis días antes de afrontar la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.