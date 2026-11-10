Arsène Wenger decidirá esta semana si se presenta a la presidencia de la FIFA

Archivo - Arsène Wenger durante un partido del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa - Archivo

HERZOGENAURACH (ALEMANIA), 10 (dpa/EP)

El francés Arsène Wenger, extécnico del Arsenal FC inglés y del AS Monaco, debería decidir esta semana si se presenta a la presidencia de la FIFA para competir contra el actual presidente, Gianni Infantino, según informaciones de la agencia de noticias alemana 'dpa'.

Wenger, que ocupa el cargo de director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA desde 2019, figura entre los candidatos que podrían recibir el respaldo de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo y que busca un aspirante sólido para evitar que Infantino salga reelegido por cuarto mandato tras la polémica surgida el pasado verano con su deseo de meter inversores privados en las Copas del Mundo.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo miércoles 18 de noviembre y Wenger, que este pasado mes de octubre cumplió 77 años, aún no se ha pronunciado sobre estas especulaciones. Hasta el momento, además de Infantino, ha mostrado su deseo de presentarse a estas elecciones el exfutbolista suizo Ramon Vega y el presidente honorífico de la Federación Japonesa Kozo Tashima.