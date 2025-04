Arteta: "Hemos sido inteligentes porque el partido te puede arrastrar a escenarios que no conoces"

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, hizo hincapié en el "carácter" que mostró su equipo y que era "una noche para estar orgulloso" por pasar a las semifinales de la Liga de Campeones 19 años después tras eliminar al Real Madrid y, tras dejar claro lo que pudo pesar el ambiente del Santiago Bernabéu, felicitó a sus futbolistas por no dejarse "arrastrar a escenarios que no conoces".

"Posiblemente (es la mejor noche como entrenador del Arsenal), no sólo por estar en semifinales sino también por la forma y la manera de hacerlo, la forma de jugar y con todas las circunstancias y lesiones que tenemos, eso demuestra el carácter de este equipo y este club, es una noche para estar orgulloso", señaló Arteta en rueda de prensa.

El técnico español reconoció que "antes de la eliminatoria", sabía de las posibilidades de su equipo por los que "lo jugadores transmitían". "Cómo nos los encontramos sabíamos que estábamos listos para competir contra cualquiera y ahora hay que seguir dando el do de pecho porque estamos en una buena racha", subrayó.

Para el guipuzcano, estas semifinales demuestran lo que "ha evolucionado" el Arsenal como club. "Se puede sentir al ambición que tiene y ahora vamos a por más. Creo que esto es un paso muy importante y la forma en la que lo estamos haciendo es increíble, pero el crédito es de mis jugadores", confesó.

Sobre el ambiente vivido en el Santiago Bernabéu, admitió que se dio cuenta enseguida que era "complicado abstraerse". "Hemos sido inteligentes porque el partido te puede arrastrar a escenarios que no conoces. Me he dado cuenta de por qué aquí puede pasar cualquier cosa y esa capacidad de creer y de generar caos, pero hemos sabido salir de ahí con un equipo que no tiene experiencia en este aspecto", puntualizó.

De todos modos, "en momentos" sí vio al equipo que tenían "en la cabeza" y recalcó que la estrategia ante el ambiente era "intentar identificar qué pasa, tratar de erradicarlo y pararlo para que no pasase de nuevo". "Y luego disfrutar de esos momentos para poder salir de ellos", detalló.

En este sentido, no escondió lo que pudo suponer el penalti fallado al inicio por Bukayo Saka. "El jugador debe tomar la decisión lo que cree que es mejor. Ha tenido el coraje de hacerlo, yo estaba más preocupado por la parte emocional y lo que iba a suponer para nosotros, como el penalti de ellos (anulado luego), que podía haber cambiado todo porque se estaba generando algo que no era bueno para nosotros", afirmó.

"Estoy encantado, pero todavía no estoy satisfecho, nos queda una semifinal muy importante y vamos a empezar a prepararnos", prosiguió. "Esto me sirve para reafirmarme, estoy aquí para vivir este tipo de partidos, pero seguro que lo podemos hacer mejor y yo le quiero seguir ayudando. Hay hambre en el club para seguir haciendo cosas grandes", manifestó el entrenador del Arsenal.

A nivel individual, elogió a Declan Rice, elegido de nuevo 'MVP' del partido, consideró que fue "decisivo con y sin balón" y que había estado "inmenso", mientras que de Bukayo Saka destacó "la forma en la que ha gestionado" el fallo del penalti. "Ha sido maravillosa con su edad y en este estadio", advirtió del extremo.

"Mikel es un fenómeno, nos ha dado algo que el equipo no tenía, liderazgo y capacidad de entender el juego y ocupar espacios. Tiene una capacidad de trabajo abismal, le estamos pidiendo cosas que nunca ha hecho y lo está haciendo de manera excepcional", recalcó del centrocampista navarro, improvisado '9' y que dio una gran asistencia a Saka en el 0-1.

Finalmente, confirmó que había "llamado" por la mañana a Pep Guardiola. "Si estoy aquí es en gran parte por él. Como jugador y entrenador fue una inspiración y fue la persona que apostó por mí y me permitió vivir cuatro años maravillosos con él. Sin él no estaría sentado aquí", sentenció el donostiarra.