Arteta renueva con el Arsenal hasta 2030

Archivo - Mikel Arteta celebra la conquista de la Premier League 25-26 - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC inglés anunció este miércoles el nuevo contrato de su técnico, el español Mikel Arteta, que le ligará al actual campeón de la Premier League hasta el año 2030, tres más de los que tenía hasta ahora firmados.

"Nos complace anunciar que Mikel Arteta ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal. El nuevo acuerdo refleja nuestra convicción compartida de que los progresos realizados y el éxito de la temporada pasada marcan el inicio de una etapa especial en nuestra historia", señaló el Arsenal en un comunicado.

El entrenador guipuzcoano aterrizó en el conjunto 'gunner' en diciembre de 2019 como sustituto del destituido Unai Emery y desde entonces ha conseguido devolverle al primer plano nacional y europeo, con especial mención a la pasada campaña donde ganó la primera Premier desde 2004 y además llevó al equipo, 20 años después, a la final de la Liga de Campeones, perdida en los penaltis ante el Paris Saint-Germain francés.

En total, según detalló el Arsenal FC, Arteta ha dirigido al equipo londinense en un total de 361 partidos en todas las competiciones, logrando un porcentaje de victorias del 62,05 por ciento, "el mejor de cualquier primer entrenador" en la historia de la entidad.

"Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal. Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", celebró el entrenador español, que también fue exjugador 'gunner'.

El vasco cree que las dos partes han "forjado un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida". "Lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos. Estoy enormemente agradecido a Stan y Josh Kroenke (presidentes) por su confianza y apoyo, y me siento honrado de liderar este club en una etapa tan especial de sus 140 años de historia", subrayó Arteta, que calificó el momento como "de gran orgullo" para él y su familia. "Siento el cariño y el respeto de nuestra fantástica afición, y ellos cuentan con el nuestro, a cambio", sentenció.

Por su parte, Stan y Josh Kroenke aseguraron que hasta el momento "ha sido un viaje increíble" y que están "entusiasmados" con lo que les depara "el futuro en esta relación tan especial". "La temporada pasada fue un momento increíble en la historia del Arsenal, un momento en el que creamos recuerdos que durarán toda la vida. Estamos decididos a crear muchos más en los próximos años", confesaron.

"Compartimos un vínculo especial con Mikel. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado desde que regresó al club en 2019. Él comprende profundamente los valores del Arsenal y los lleva en el corazón. Sabe lo que este club significa para todos los que están vinculados a él y está comprometido a seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos", agregaron.

Finalmente el director ejecutivo Richard Garlick admitió que este era "un momento importante en la historia del Arsenal FC". "Queremos crear una era ganadora junto a Mikel. Seguiremos trabajando duro unidos para cumplir nuestras ambiciones a largo plazo para el club y nuestros aficionados", apuntó.

"Mikel tiene la convicción, la determinación y la comprensión de lo que hace falta para construir algo extraordinario y duradero aquí, y estamos entusiasmados por continuar este viaje juntos", sentenció el directivo.