La Asamblea General Ordinaria de AFE aprueba las cuentas anuales de 2025 y el presupuesto para 2026 - AFE

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha aprobado este lunes las cuentas anuales de 2025, el presupuesto para 2026 y la memoria de actividades llevadas a cabo por el sindicato en 2025.

El encuentro reunió de forma presencial a casi 500 futbolistas, que respaldaron la gestión de David Aganzo, presidente del sindicato, y su Junta Directiva. También se informó a los y las asambleístas de los avances del Centro AFE, la que será en el futuro la nueva sede del sindicato.

En su discurso, David Aganzo señaló que la creación de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF) es algo "necesario para el colectivo de futbolistas, un punto de inflexión en la historia de AFE que marcará para bien nuestro futuro". "Este nuevo sindicato negociará con las diferentes organizaciones y reforzará más el papel de los y las futbolistas a nivel internacional", indicó.

"Queremos que vuestra voz no sea escuchada sólo en España, porque son muchos los y las futbolistas que trabajan en el extranjero. En algunos casos, sólo con derechos laborales básicos garantizados o incluso sin ellos", manifestó.

Por otra parte, el presidente de AFE agradeció a los futbolistas de Primera y Segunda División que sigan confiando de manera mayoritaria por AFE para negociar el nuevo Convenio Colectivo. "Este respaldo de casi el 95% supone una gran responsabilidad y un impulso para continuar trabajando con independencia y firmeza", afirmó.

Además, defendió la postura de AFE, que las jugadoras de la Liga F voten para elegir a su representante sindical en la negociación del nuevo Convenio Colectivo y "que ejerzan un derecho que les corresponde igual que a sus compañeros".

También destacó "la unión" mostrada por los futbolistas de LaLiga EA Sports en la acción que impulsaron en la novena jornada "ante la falta de transparencia de la patronal en su empeño por jugar un partido de Liga en Estados Unidos". "Futbolistas y AFE nos unimos para mostrar con un gesto que vio todo el mundo que, sin su opinión en la toma de decisiones, el fútbol no puede crecer. Demostramos que, unidos y sin fisuras, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos", apuntó. "Como avaló la Audiencia Nacional, fue un acto de libertad de expresión. Defender la dignidad nunca puede ser motivo de sanción", añadió.

Aganzo también se mostró satisfecho por la presencia permanente de partidos de la Liga F en La Quiniela, "algo que dará más visibilidad, más reconocimiento y mejores oportunidades para el fútbol femenino". "Seguimos avanzando hacia un fútbol con mejores medios, mayor presencia y más igualdad para todas nuestras compañeras", declaró, destacando que desde que AFE lanzó en 2019 la campaña #QuinielasEnFemenino desde el sindicato se trabajó para sacar adelante esta iniciativa.

"Gracias al empeño de AFE, se ha reactivado el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Era algo prioritario porque no podemos permanecer indiferentes ante episodios de odio que se producen y que amenazan a nuestro fútbol", subrayó.

Durante la jornada, se reconoció la trayectoria de Álvaro Negredo, que se formó en las Escuelas de Fútbol AFE, siendo el primer internacional surgido de este centro formativo del cual también fue director, y al que se le impuso la Insignia de Oro y Brillantes de AFE. "Cuando era niño y estaba en la Escuela de AFE no podía imaginar que llegaría hasta donde llegué, porque entonces solo piensas en disfrutar y pasarlo bien jugando al fútbol. Pero trabajé muchísimo para conseguirlo. Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los entrenadores que me ayudaron en el camino y que fueron importantes para que pudiera lograrlo", aseguró el exjugador de Real Madrid, Sevilla FC y Valencia CF, entre otros.

Por otra parte, se rindió un emotivo homenaje y se le entregó la Insignia de Oro y Brillantes a Lourdes Sobrados en reconocimiento a sus 40 años de dedicación y compromiso al servicio de los y las futbolistas como trabajadora de AFE. "AFE ha sido mi vida y el resumen es positivo después de vivir todo tipo de experiencias", apuntó.

"Son muchas las personas que se merecen la Insignia de Oro y Brillantes de AFE, y en el caso de Álvaro y Lourdes son merecidísimas. Con esta distinción no sólo reconocemos una trayectoria deportiva, también a otras personas que trabajan por los y las futbolistas alejadas de los focos", concluyó.