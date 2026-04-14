Asencio, baja en el Real Madrid ante el Bayern

El central español Raúl Asencio, durante un calentamiento del Real Madrid CF en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El central español Raúl Asencio es la baja principal en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich, que se disputa este miércoles (21.00 horas) en el Allianz Arena.

Asencio, que fue titular y completó el partido ante el Girona FC el pasado viernes en LaLiga EA Sports, no viaja a Múnich con el resto de la expedición madridista, aunque no existe un parte médico oficial por parte del club blanco.

La del central canario se suma a las bajas ya conocidas de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, por lesión, y la de Aurélien Tchouaméni, que vio la tercera tarjeta amarilla en el encuentro de ida del pasado martes en el Santiago Bernabéu y debe cumplir un partido de sanción.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, recupera a Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, que descansaron en el encuentro liguero frente a los gironís, y a Franco Mastantuono, que tampoco estuvo disponible ante los de Míchel Sánchez por sanción. La convocatoria de 23 futbolistas la completan tres canteranos: los porteros Fran González y Javi Navarro y el centrocampista Thiago Pitarch.

Así, la lista la integran los porteros Andriy Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dean Huijsen; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.