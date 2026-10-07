Aspas: "Le doy total normalidad a mi último año, no me voy a ir a la tumba"

Archivo - Iago Aspas con el RC Celta - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Iago Aspas ha reconocido que le da "total normalidad" a su último año como deportista profesional y que no lo ve como si se fuese "a ir a la tumba", además de confesar que le gustaría que "un canterano" heredase su dorsal '10' cuando él se haya retirado de fútbol.

"Le doy total normalidad. No estoy pensando 'me quedan 100 días', como si me fuera a ir a la tumba. Yo soy muy competitivo en el día a día, no me gusta perder ni un partidillo aunque ya tenga 39 años y entrene con compañeros 20. Yo salgo a entrenar, a disfrutar, y cuando me tenga que ir me iré", señaló durante la clausura de las Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte-Vigo 2026, organizadas por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (AGAXORDE), en colaboración con el Concello de Vigo, el Celta, LaLiga y Desarrolla.

El capitán celeste, que confesó que ya se va "despidiendo de todos los estadios" y que le gusta especialmente San Mamés, también desveló que le gustaría que "un canterano" vistiese su '10' cuando se retire, aunque todavía está centrado en el presente. "Desde que me lesioné, estoy pensando en el partido contra la Juventus. La última vez que vino la Juve aquí yo estaba en la grada", rememoró.

También participaron en la charla, conducida por el periodista de la TVG Víctor López, el entrenador del conjunto gallego, Claudio Giráldez, así como el técnico del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, y su capitán, Pablo Meixús. "Compararse con Iago Aspas es perder. Me parece un error decir que alguien va a ser un nuevo Iago Aspas. Los valores emergentes tienen que ir con calma", aseguró Giráldez sobre el posible sucesor del de Moaña.

Durante dos días, las jornadas han reunido a personalidades como el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o las periodistas Ana Guantes y Mila Alonso, además de cerca de treinta deportistas olímpicos nacidos o estrechamente vinculados a Vigo.

Caballero clausuró las jornadas recalcando que "el deporte vertebra ciudades". "Hasta hoy no había tenido ocasión de hablar con Claudio Giráldez, pero en unos minutos he aprendido mucho", indicó, antes de anunciar la continuidad de las jornadas para el año que viene. "¡Viva el Celta y viva Vigo!", proclamó.