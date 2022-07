El ataque de ensueño del Barça

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fútbol no vive de sensaciones, vive de resultados. Y Xavi Hernández lo tiene claro al doblar todas las posiciones en ataque. Una inversión que busca materializar títulos con una competencia que se pagará con goles. Para el técnico una bendición, para los jugadores una batalla por un hueco en el once titular.

Desde la disputa en la banda derecha entre Ousmane Dembélé y Raphinha, a la banda izquierda entre Ansu Fati y Ferran Torres. Y sin contar los recambios adicionales de Aubameyang y el propio Memphis Depay. Seis jugadores para dos posiciones, que actuarán de acompañante de Robert Lewandowski, la nueva insignia 'culé'.

La ilusión entre el barcelonismo se ha disparado con el inicio de la nueva temporada. Hasta la fecha todo son grandes noticias para el conjunto azulgrana. Las famosas 'palancas' han permitido reforzar de inmediato una plantilla ambiciosa, con la rápida integración de los recién fichados y la respuesta de sus compañeros para ganarse la confianza de su técnico.

El primer encuentro de la gira por Estados Unidos ante el Inter Miami evidenció la pólvora en ataque (0-6), la tarea pendiente de Xavi la pasada temporada. La actuación estelar del brasileño Raphinha en su debut como azulgrana dejó su magia impregnada en la banda derecha con su primer tanto y dos asistencias a Aubameyang y Ansu Fati.

Un festín que completó en la segunda parte Gavi, junto a Depay y Dembélé, este último despojado tras firmar su nuevo contrato hasta 2024. Precisamente, al francés parece sentarle bien la competencia con un Raphinha decisivo, después de regalar su primera gran noche con un zurdazo (0-1), que dio la victoria al equipo en el Clásico de Las Vegas ante el Real Madrid.

Sin embargo, Dembélé, capaz de dinamitar a los rivales como de sembrar la confusión entre los suyos, mostró su empeño por ser el único protagonista en la lucha 'caliente' por la titularidad. El 'Mosquito' fue el autor de dos goles y el mejor del FC Barcelona en el tercer partido ante la Juventus de Turín (2-2).

De este modo, recordó que su lucha será consigo mismo para ser capaz de vivir de la regularidad y dejar atrás los 'chispazos' que le han acompañado en sus cuatro temporadas como 'culé', todas ellas repletas de lesiones.

El francés, que 'resucitó' con la llegada de Xavi y se convirtió en un asistente de lujo, se ha convertido por ahora en el pilar ofensivo del ataque, sumando tres goles en dos partidos de pretemporada y ya se coloca la etiqueta de indiscutible. Ahora está por ver si seguirá pagando con goles la confianza y el esfuerzo del de Terrassa para seguir jugando en el Barça.

A LA ESPERA DEL MEJOR ANSU

Por contra, la banda izquierda vivirá la batalla entre dos internacionales teóricamente indiscutibles de la selección española, como son Ansu Fati y Ferran Torres. La variedad de cromos de la plantilla dejan al joven atacante de 18 años en mejor posición, al poder actuar también como delantero, aunque para ello espera vivir una temporada sin contratiempos que no le alejen del terreno de juego y del Mundial de Catar.

Ansu Fati ha demostrado no perder el gol pese a renquear con sus lesiones. Un reto para Ferran, quien vivirá su primera temporada al completo como azulgrana, tras su llegada en el pasado mercado de invierno procedente del Manchester City. En sus primeros meses en Can Barça no consiguió mostrar su mejor versión de cara a portería y afronta su primera pretemporada con el deseo de recuperar el olfato goleador que ha mostrado a las órdenes de Luis Enrique.

Sin embargo, el jugador de 22 años no ha empezado la temporada como esperaba y aún no ha debutado debido a una herida en el pie. Una batalla por la titularidad que de momento ha presenciado desde la grada y que le 'exigirá' redoblar esfuerzos.

AUBAMEYANG NO SE DEJA INTIMIDAR POR LEWANDOWSKI

Por último, el gabonés Aubameyang no se ha dejado intimidar por la llegada de su excompañero del Borrussia Dortmund Robert Lewandowski y ha empezado la pretemporada con dos goles. De hecho, el atacante , quien ha mostrado su versatilidad en banda y como nueve, sabe muy bien lo que es ganarle la partida al polaco en su propio terreno.

En la temporada 2016-17, Aubameyang ya le superó como máximo anotador de la Bundesliga alemana por sólo un gol de diferencia, con 31 tantos en el Borussia Dortmund, mientras que el internacional polaco anotó 30 con el Bayern. Dos atacantes con gol y con diferentes recursos.

Una nómina de delanteros que también cuenta con el neerlandés Memphis Depay, aunque este sigue sin tener su futuro asegurado en el cuadro catalán. Por ello, la inmensa variedad de refuerzos -no solo de la parte de ataque- ilusiona a la afición de cara a la lucha por todos los títulos de la temporada 2022/23.