El Athletic busca ante el Alavés su mejor arranque y el Getafe se estrena en casa frente al Oviedo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado en San Mamés, con el equipo bilbaíno en busca del mejor arranque de su historia en caso de victoria, mientras que el Getafe CF se estrena en casa ante el Real Oviedo en un duelo directo, en partidos correspondientes a la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

En San Mamés (18.30 horas), el Athletic de Ernesto Valverde intentará alargar un inicio de curso inmaculado, con tres victorias frente a Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis, en el derbi ante un Deportivo Alavés animado tras su valioso punto en casa ante el Atlético de Madrid.

Apoyados por su público en San Mamés, los 'leones' pueden rubricar el mejor inicio de su historia en el campeonato doméstico, ya que nunca ha logrado saldar con triunfo los cuatro primeros partidos, a pesar de intentarlo en cuatro ocasiones antes.

La última de ellas fue con Joaquín Caparrós en el banquillo en la temporada 2009-2010, con derrota en la cuarta jornada ante el Tenerife; ahora, el Athletic Club, antes de empezar su exigente inicio de la Champions el martes en casa ante el Arsenal FC, tratará de hacerlo y con algo más de holgura, ya que ha ganado sus tres anteriores choques por la mínima.

Para afrontar este choque, Valverde no podrá contar con el extremo Nico Williams, lesionado en el aductor izquierdo durante el encuentro que España ganó en Turquía el pasado domingo, ni con el recién llegado Aymeric Laporte. Por el contrario, recupera a Iñigo Ruiz de Galarreta tras perderse el partido en La Cartuja, por lo que se espera que parta como titular en el centro del campo, mientras que en la delantera Alex Berenguer ocuparía el hueco del menor de los Williams, y Maroan Sannadi, que pasó por la cantera del Alavés, podría ser el '9'.

Por su parte, el Deportivo Alavés afronta una salida difícil, aunque lo hace con la moral que le dio el último empate en Mendizorrotza contra el Atlético de Madrid y la victoria contra un rival directo como el Levante UD en la primera jornada que le dan cierto aire.

Además, a pesar de que su única derrota esta temporada fue como visitante, las sensaciones que dejó en La Cartuja frente al Betis fueron buenas, por lo que el objetivo es darle una sorpresa a un Athletic que quizá piense más en el partido de Liga de Campeones ante el Arsenal del próximo martes, aunque su última victoria en Bilbao data de 2005 y sólo ha sido capaz de marcar un gol en sus últimas seis visitas.

El entrenador argentino Eduardo Coudet ya podrá contar con el delantero Lucas Boyé, aunque no partiría de inicio en un once que se parecerá mucho al del empate ante el Atlético con las únicas posibles novedades de Denis Suárez y Víctor Parada.

EL GETAFE SE ESTRENA EN CASA EN UN DUELO DIRECTO

Por otro lado, en el Coliseum (14.00) se abrirá la jornada sabatina con un teórico duelo directo entre dos equipos cuyo objetivo primordial en esta campaña es la permanencia como el Getafe CF y el recién ascendido Real Oviedo.

El equipo de José Bordalás debuta en casa esta temporada, tras las sorprendentes victorias en Balaídos y el Ramón Sánchez-Pizjuán, que no tuvieron continuidad en Mestalla, y con el objetivo claro de revertir los números como local la pasada campaña, en la que solo sumó cuatro victorias, la mitad que en la 23-24.

Para empezar con buen pie en busca de ese reto, el técnico alicantino contará con muchos refuerzos, todos a costa de perder a un jugador como Christantus Uche, que se tuvo que marchar traspasado al Crystal Palace para que el equipo madrileño pudiera inscribir a Kiko Femenía, Abu Kamara, Javi Muñoz, Yvan Neyou, Álex Sancris (no podrá jugar por una sanción que arrastra de la temporada pasada), Juanmi Jiménez y Abdel Abqar. La novedad más importante parece precisamente esta última, ya que el central marroquí debería tener un papel importante tras la marcha de Omar Alderete.

El rival será el Real Oviedo, que llega al sur de Madrid tras su primera victoria desde 2001 en la Primera División tras imponerse por 1-0 a la Real Sociedad y conseguir sumar tres importantes puntos antes del parón internacional.

Las dudas para la alineación de Veljko Paunovic llegan con los internacionales sudamericanos, Salomón Rondón y Fede Viñas, que jugaron con Venezuela y Uruguay en el parón, por lo que llegan con pocos entrenamientos en las piernas.

Además, Ilyas Chaira y Ovie Ejaria llegan 'entre algodones', por lo que se espera la titularidad de Brekalo y Hassan, aunque este tuvo que pedir disculpas por dirigirse al banquillo tras la gran jugada que hizo para darle el gol de la victoria a Dendoncker ante la Real Sociedad. El belga también podría repetir en el centro del campo, aunque Santiago Colombatto pide un sitio, una vez que ya ultima su recuperación.

Los precedentes entre madrileños y asturianos son escasos, aunque ambos se vieron las caras en un amistos de pretemporada este verano, resuelto con empate a uno tras los tantos de Ilic y Mayoral. En partido oficial, ambos conjuntos se vieron las caras en la Segunda División hace nueve años, con una victoria para cada equipo.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 4 DE LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Oviedo. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 14.00.

Real Sociedad - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Athletic Club - Alavés. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Atlético de Madrid - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.