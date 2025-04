El Athletic Club afianza su sueño europeo

El conjunto vasco impone (2-0) San Mamés ante el Rangers FC y, con goles de Sancet y Nico Williams, se mete en semifinales de la Liga Europa

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club no falló en San Mamés y se clasificó este jueves para las semifinales de la Liga Europa 2024-2025 después de derrotar con solvencia por 2-0 al Rangers FC escocés para desenredar el empate sin goles de la ida de la semana pasada en Glasgow y firmar la tercera semifinal europea de su historia.

El conjunto vizcaíno sí ratificó esta vez su téorica superioridad sobre un rival al que maniató en la primera mitad y contra el que sufrió más en la segunda parte. Fue clave el gol de penalti de Oihan Sancet en el último suspiro del primer acto, y luego Nico Williams, pese a no firmar su mejor partido, sentenció en el tramo final cuando los visitantes apretaban en busca del empate e incluso habían dado un susto con un balón al palo. 13 años después de la final perdida ante el Atlético de Madrid, ahora buscará volver a pelear por el título en su estadio ante el Manchester United.

El inicio del partido, con un ambiente de lujo y de récord de asistencia en San Mamés (52.114 espectadores), y sin Iñaki Williams finalmente en el once, fue trepidante, con los dos equipos intentando ponerle mucho ritmo, un escenario de donde sacó más partido el equipo de Ernesto Valverde, que poco a poco se hizo con el mando y fue arrinconando a su rival.

Sancet tuvo las dos primeras buenas opciones para abrir el marcador, pero sus dos disparos dentro del área, el segundo de ellos con el guardameta del Rangers ya superado, se toparon con el despeje de algún defensa del equipo escocés, que se esmeraba en contener las continuas acometidas locales y que por momentos lo consiguió.

Un exquisito control Sancet y un potente disparo de Berenguer en la misma jugador fueron otros avisos de un Athletic que además consiguió mantener la intensidad defensiva liderada por Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar, impidiendo que el equipo de Barry Ferguson se pudiese tener la pelota o desplegar en exceso hacia la portería de Julen Agirrezabala, que sólo tuvo que intervenir para abortar el lejano intento de Cerny.

El Rangers FC conseguía neutralizar a Nico Williams por medio de Tabernier, pero se topó con el problema que le supuso Maroan Sannadi. El delantero se erigió en la mejor arma y se convirtió en un quebradero de cabeza para los tres centrales del Rangers FC hasta que uno cometió un inocente error en el momento más inadecuado.

Tras no conectar bien un centro de De Marcos, percutir varias veces por el lado derecho y dejar un buen balón a Sancet que no acertó a escasos metros de la portería ante la rápida salida de Kelly, fue derribado por detrás dentro del área por un excesivamente impetuoso Souttar cuando perseguía un balón y el consiguiente penalti, en el cuarto minuto de añadido, no lo perdonó el 'lince'.

NICO WILLIAMS SENTENCIA CUANDO EL RANGERS APRETABA

El Rangers estaba obligado a dar un paso adelante tras el descanso y, con sus argumentos y apoyado sobre todo en el trabajo de Cerny, se fue lanzando poco a poco en busca del empate y Agirrezabala empezó a tener más apuros, mientras que sus compañeros no conseguían llevar tanto peligro para poder buscar la sentencia con poca presencia, pese a los espacios, de nuevo de Nico Williams, y ya sin encontrar a Sannadi o Sancet.

Así, la mejor ocasión fue para los de Barry Ferguson, con Raskin topándose con el palo, un aviso que dio más confianza al equipo escocés. Óscar de Marcos llegó a tiempo para cabecear a saque de esquina un balón que esperaba Dressers y el portero local mostró seguridad a un potente disparo de Cerny.

Ernesto Valverde trató de buscar más control con piernas frescas con la entrada de Beñat Prados, por Ruiz de Galarreta, y Gorka Guruzeta, por Sannadi. Pero lo que le permitió respirar al técnico extremeño fue un gran centro de De Marcos a un Nico Williams demasiado liberado y que no perdonó con un cabezazo con sabor a semifinales. Sin demasiado tiempo, el Rangers no encontró el gol que le diese la energía necesaria y 'La Catedral' festejó el pase.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, - RANGERS FC, (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Álvarez, Lekue; Galarreta (Prados, min.74), Jauregizar; Berenguer (Vesga, min.87), Sancet (Unai Gómez, min.82), Nico Williams (Djaló, min.87); y Sannadi (Guruzeta, min.74).

RANGERS FC: Kelly; Tavernier, Souttar, Balogun (Igamane, min.50); Yilmaz (Barron, min.23), Raskin, Hagi (Nsiala, min.46), Jefté; Barron; Cerny (Danilo Pereira, min.84), Diomande (Bajrami, min.84); y Dessers.

--GOLES.

1-0, minuto 45+4. Sancet, de penalti.

2-0, minuto 80. Nico Williams.

--ÁRBITRO: Irfan Peljto (BIH). Amonestó a Sancet (min.51), por el Athletic Club, y a Dessers (min.19), Balogun (min.32), Tabernier (min.77), por el Rangers FC.

--ESTADIO: San Mamés.