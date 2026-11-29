Málaga - Athletic Club - LALIGA

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club denunció insultos racistas hacia sus jugadores durante el partido de este sábado en La Rosaleda contra el Málaga (3-4), identificado un aficionado como culpable, cuyo abono fue suspendido por el club, y denunciado además por LaLiga.

"El Athletic Club condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores. No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación", escribió el club vasco en su cuenta de X.

LaLiga puso en marcha su protocolo contra el racismo y anunció que el culpable había sido identificado, igual que expuso el Málaga en la misma red social. "El Málaga CF condena enérgicamente los insultos racistas proferidos a los jugadores del Athletic Club. El aficionado ha sido identificado y el club procederá a la suspensión cautelar de su abono, de acuerdo con el régimen interno, a expensas de la resolución de la denuncia", apuntó el club andaluz.

"La entidad continúa en contacto con la Policía para averiguar si había más aficionados involucrados, y se muestra plenamente dispuesto a ayudar en la investigación. La Rosaleda no es lugar para racistas. Tolerancia cero ante la discriminación", añadió.

Por su parte, la patronal condenó también "firmemente cualquier gesto de racismo como los insultos escuchados durante el Málaga C.F. - Athletic Club, en La Rosaleda, contra los hermanos Williams". "El responsable ha sido identificado, expulsado y propuesto para sanción. LaLiga, como en los casos precedentes, ejercitará las acciones legales oportunas y seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos de nuestro deporte", expuso.