El Athletic renueva a Alejandro Rego hasta 2030

Archivo - Alejandro Rego con el Athletic Club - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista bilbaíno Alejandro Rego ha renovado cuatro temporadas por el Athletic Club, hasta el 30 de junio de 2030, ha anunciado este sábado el club vasco.

El canterano, de 23 años, ha disputado 41 partidos en su primera campaña con el primer equipo, ocho de ellos de Liga de Campeones, siendo el único futbolista de campo que ha hecho pleno en el torneo continental.

El bilbaíno llegó a Lezama en edad cadete y hace dos temporadas explotó en el Bilbao Athletic, lo que provocó su ascenso el pasado verano a las órdenes de Ernesto Valverde con dorsal del filial. Rego debutó en el primer partido liguero en los minutos finales ante el Sevilla FC en San Mamés y la lesión de Beñat Prados le abrió un hueco en el equipo.

Tuvo minutos ante el Arsenal FC y marcó su primer gol como 'león' ante el RCD Mallorca, un tanto que contribuyó a la victoria. La firma del acuerdo se produjo este sábado en San Mamés, junto al presidente del club, Jon Uriarte, y el director general de fútbol, Mikel González.

"Es un orgullo y una ilusión increíble estar ligado al club de mi vida, donde siempre he querido jugar. He soñado con jugar aquí mucho tiempo, este es un día muy importante en mi vida", señaló Rego. "Es una responsabilidad muy grande, pero es un orgullo ver que el club confía en ti, en lo que puedes dar y aportarles. Estoy muy contento, con ganas de devolver esta confianza que han depositado en mí. Estoy muy expectante, con ganas de conocer al entrenador nuevo y con ganas de darle la vuelta a la situación de la temporada pasada. Va a ser una temporada bonita, de muchos cambios", añadió.

González aseguró que Rego "ha confirmado las expectativas generadas en temporadas pasadas en Lezama con más de 40 partidos en el año de su estreno en la élite". "Tiene condiciones y potencial para un perfil de mediocentro que es difícil de encontrar", advirtió.