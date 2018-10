Publicado 21/02/2018 19:47:04 CET

El Athletic, a sentenciar y calmar ánimos La previa del partido, marcada por la llegada de los ultras rusos y las dudas sobre Ziganda

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este jueves al Spartak Moscú en San Mamés --21.05 horas/beIN Sports-- en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa con la tranquilidad del 1-3 logrado en la capital rusa pero sin fiarse de un rival que llega algo más rodado y dispuesto a remontar, acompañado de mucha afición y atento al mal momento de los 'leones'.

Sin ganar desde el pasado 7 de enero en LaLiga Santander, cuando ganó al Alavés en casa (2-0), el Athletic se aferra de momento a esta Liga Europa como válvula de escape. En Moscú afloró la mejor versión de los bilbaínos para rememorar el reciente pasado, el de las grandes noches, en una cara desconocida esta temporada en la competición doméstica.

Van seis jornadas sin ganar en LaLiga, pero el 1-3 dio ánimos al equipo y ahora tienen en su mano sentenciar y estar en el sorteo del viernes, el de los octavos de final de la Liga Europa. Para ello deberán respetar a un Spartak Moscú al que pillaron a contrapié en la gélida capital rusa, y que llegará preparado para dar la campanada.

Y lo harán acompañados, según está previsto, por más de 2.000 seguidores y entre ellos algunos de los más radicales. Unos aficionados poco centrados en el fútbol y que tanto el Athletic como las autoridades confían en saber manejar y controlar. De momento, se está hablando más de ellos y de su agresividad y posibles destrozos que no del partido en sí.

No obstante, en el Athletic confían en que todo ese pánico quede en un segundo plano y que, en lo futbolístico, puedan volver a sonreír. Todo apunta a que Aritz Aduriz, autor de un doblete en la ida, podrá jugar y volver a ser la referencia de un Athletic que, haciendo caso del Kuko Ziganda, saldrá a morder y a presionar alto, a correr y a incomodar al rival, en una fórmula que les fue genial en Moscú.

Sólo les faltó un gol más para casi sentenciar la eliminatoria, pero Sabin Merino falló el 1-4 en el descuento, en una clarísima ocasión en que en el mano a mano superó al guardameta Rebrov pero no atinó entre los tres palos. Eso, y el gol para los rusos de Luiz Adriano que ponía el 1-3, acortó el marcador y dio algo de 'morbo' a este partido de vuelta.

Ganar no sólo daría el pase al Athletic Club, sino que daría confianza al equipo y algo más de tiempo a un Ziganda al que sólo le queda esta Liga Europa. Cuestionado por los malos resultados, por el mal juego en la última derrota en LaLiga Santander a manos del Atlético de Madrid (2-0) en el Wanda Metropolitano, donde no tuvieron ni una ocasión clara, al 'Kuko' sólo le vale ganar, no basta con pasar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Herrerín; De Marcos, Yeray, Etxeita, Lekue; Iturraspe, San José; Susaeta, Raúl García, Williams; y Aduriz.

SPARTAK MOSCÚ: Rebrov; Eschenko, Tasci, Kutepov, Kombarov; Fernando, Glushakov; Zobnin, Melgarejo, Promes; y Luiz Adriano.

--ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.05 horas/beIN Sports.