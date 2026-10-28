Athletic, Sevilla, Dépor, Getafe, Osasuna y Racing entran en acción en Copa

Jugadores del Athletic Club celebran un gol en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club, Sevilla FC, Getafe CF, CA Osasuna, RC Deportivo y Real Racing Club entran en acción en la Copa del Rey Mapfre con la primera eliminatoria del torneo del KO ante AE Prat, Sporting de Hortaleza, UB Lebrijana, Atlético Calatayud, Auriense CA y Ribadesella CF, respectivamente.

Estos seis conjuntos de la máxima categoría del fútbol español debían cerrar esta primera eliminatoria de la Copa del Rey, con un total de 56 encuentros en 112 equipos -sin los exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad-, de los cuales este jueves se disputan 14, pero la jornada del miércoles fue suspendida por el accidente ferroviario en Toledo.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta cinco equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

El Athletic se enfrenta (21.00) al AE Prat, de la Liga Élite, la sexta categoría nacional y la máxima regional en Cataluña, en la que ocupa puestos de ascenso a Tercera RFEF tras su último triunfo (0-2), y que está en esta ronda tras eliminar al San Rafel con goleada en la vuelta (0-5). El encuentro no se disputa en el Municipal Sagnier del Prat, y sí en el Estadio Municipal de L'Hospitalet.

Los rojiblancos, que el domingo afronta el derbi ante la Real Sociedad en Liga, siempre le dan un peso importante en la Copa, competición que han conquistado en 24 ocasiones y en la que han alcanzado al menos las semifinales en seis ocasiones, todas salvo una, desde el cambio de formato. Y es que solo Osasuna ha sido capaz de eliminar al Athletic a partido único. La última vez que el equipo vasco cayó en su primer partido fue en 2017, con el Formentera como verdugo.

Tampoco jugará (21.00) en su estadio el Sporting de Hortaleza ante el Sevilla, y el escenario será el Municipal del Val en Alcalá de Henares, con capacidad para más de 7.000 personas y 108 metros de largo, el más grande de España. El conjunto madrileño, de autonómica, quiere llevar su orgullo de barrio más lejos tras avanzar en una eliminatoria previa ante el Atlético Unión Güímar, marcada por el aplazamiento de la vuelta debido a una serie de incidentes violentos en la previa del encuentro.

El conjunto hispalense, ganador de cinco Copas del Rey y cuatro veces finalista, llega después de vencer por 2-0 a CA Osasuna y en una posición de 'privilegio' en LaLiga EA Sports, en puestos europeos y alejado del descenso. Ahora busca su 18º estreno en el torneo del KO, desde 2008, cuando perdió ante la Ponferradina, aunque no cayó eliminado al ser a doble partido.

El 'Dépor', que también conquistó este torneo en 1995 y 2002, debuta (21.00) en esta edición en O Couto ante el Auriense CA, equipo de Preferente gallega. Y el equipo deportivista, que ya cayó en primer ronda en 2022, afronta el encuentro en una inercia preocupante y negativa, con solo tres puntos de 18 posibles y seis partidos seguidos sin ganar, como su rival este jueves, que coquetea con el descenso.

Por su parte, el Getafe necesita que la Copa sea su antídoto que frene su actual crisis de resultados, después de recibir nueve tantos en sus dos últimos encuentros -2-5 en la Conference y 4-0 en San Mamés-. El equipo 'azulón', finalista en 2007 y 2008, se mide (19.00) al Lebrijana, que marcha novena en la División de Honor Andaluza y que espera vivir una noche mágica en el Municipal de Lebrija, en la provincia de Sevilla, en su primera vez en esta ronda en el torneo.

El también finalista copero Osasuna, en 2005 y 2023, con el 'efecto Arrasate' en plena ebullición, tendrá enfrente (19.00) al Atlético Calatayud en el Municipal de San Iñigo, donde nunca antes estuvo un Primera División y con más de 1.000 entradas vendidas. El equipo de Preferente zaragozana está invicto esta temporada y ahora mide su ilusión ante un equipo 'rojillo' que lleva sin perder su primer partido desde 2016.

Finalmente, el Ribadesella se estrena (21.00) en esta fase del torneo ante un Racing que no quiere meterse en problemas, después de un inicio positivo, por encima del descenso, tras vencer al Espanyol en casa. El histórico conjunto asturiano examina la ambición de los cántabros, que solo suman derrotas fuera de casa, recibiendo 18 goles en 5 partidos.

--HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE ESTE JUEVES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY 2026-27:

-Jueves 29.

UB Lebrijana - Getafe CF 19.00.

At. Calatayud - CA Osasuna19.00.

CD At. Baleares - CD Eldense 19.00.

UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria 19.00.

CD Guijuelo - R. Sporting de Gijón 20.00.

UB Conquense - CD Castellón 20.00.

CD Laredo - Burgos CF 20.00.

CD Varea - FC Andorra 20.00.

Antequera CF - Águilas FC 20.00.

Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca CF 20.00.

AE Prat - Athletic Club21.00.

Sp. Hortaleza - Sevilla FC21.00.

Ribadesella CF - R. Racing Club de Santander21.00.

Auriense CA - RC Deportivo21.00.