El Atlético se agarra a la Copa de la Reina para salir de su crisis ante un amenazante Athletic

La portera y capitana del Atlético de Madrid Lola Gallardo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid intentará poner este miércoles una pausa a su mala racha de resultados y aprovechar su condición de local para clasificarse para las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026 ante un Athletic Club siempre competitivo, mientras que el Madrid CFF y el Costa Adeje Tenerife auguran una eliminatoria de cuartos también muy igualada.

A las 18.45 horas, en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid) se verán las caras dos clásicos del fútbol femenino nacional como el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que dirimirán un atractivo y disputado encuentro en pos de quedarse a dos partidos de saborear una final y tener la opción de ganar un título.

El teórico favoritismo que podía tener el conjunto colchonero por jugar en casa se ve diluido por su actual estado de forma, lo que aumenta las esperanzas de las 'leonas', menos entonadas que justo antes de la Supercopa de España cuando encadenaron una racha de nueve jornadas sin perder tras imponerse 0-1 al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano.

Sin embargo, aparentemente está bastante peor en lo anímico un Atlético que ha encadenado once encuentros, entre todas las competiciones, sin poder ganar. No lo hace desde su goleada a domicilio al Twente FC neerlandés en la Liga de Campeones (0-4) y tratará de acabar con esa mala dinámica ante un Athletic que ya le arañó un 1-1 en la Liga F Moeve en Alcalá de Henares cuando andaba mucho mejor en los futbolístico y era el equipo de Javi Lerga el que buscaba arrancar.

El estreno del nuevo técnico colchonero, José Herrera, no cambió demasiado las cosas y el Granada CF se llevó un punto de la localidad complutense para prácticamente descabalgar a las rojiblancas de sus opciones de volver a la Champions el año que viene. Pero la Copa, que han conquistado en dos ocasiones (2016 y 2023), siempre les anima y puede ser una plataforma de impulso para lo que resta de campaña, con la semana que viene arrancando su eliminatoria del 'playoff' de la máxima competición continental ante el Manchester United.

Enfrente, un Athletic Club que destaca por su disciplina y orden defensivo y que intentará jugar sus opciones en busca de volver a las semifinales de una Copa de la Reina que se le resistió en su mejor época con dos finales perdidas, la última en 2014, por penaltis ante el FC Barcelona.

Las 'leonas' han visto frenado su buen momento con la goleada en la visita al Costa Adeje Tenerife (5-0) y la derrota en las semifinales de la Supercopa de España Iberdrola ante el Barça (3-1), mientras que sufrió mucho para volver a la senda de la victoria el pasado fin de semana ante el RCD Espanyol en Lezama, sacando los tres puntos gracias a un gol en propia puerta en los minutos finales.

EL MADRID CFF Y EL COSTA ADEJE TENERIFE QUIEREN SEGUIR SOÑANDO

Los cuartos de final de la competición tienen una segunda cita este miércoles, también en la capital, en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada (19.00 horas) donde se verán las caras el Madrid CFF, octavo clasificado de la Liga F Moeve, y el Costa Adeje Tenerife, cuarto.

Una eliminatoria que se presenta muy equilibrada y sin un favorito claro pese a que el conjunto madrileño se haya mostrado más irregular esta temporada que el tinerfeño, que a domicilio ha sido muy peligroso, cayendo únicamente esta campaña de momento en el Johan Cruyff.

De hecho, el Costa Adeje Tenerife ya ganó en la primera vuelta liguera en el Fernando Torres por 0-2, aunque entonces el inquilino del banquillo del Madrid CFF no era José Luis Sánchez Vera, un técnico muy experimentado en esta competición y en este tipo de partidos, lo que puede ser un plus para un equipo que no anda fino.

El conjunto madrileño llega a este choque copero tras encadenar dos derrotas seguidas (FC Badalona Women y Levante UD) y en busca de sus segundas semifinales de Copa tras las de 2021, y el tinerfeño, que sólo ha encajado 14 goles esta campaña e invicto en sus seis últimos partidos, aunque con sólo dos triunfos, aspira a las cuartas de su historia tras las de 2017, 2018 y 2022.