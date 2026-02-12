El Atlético se aleja del sueño europeo ante el United

Julia Zigiotti (Manchester United) y Synne Jensen (Atlético de Madrid), en la UEFA Women's Champions League 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid perdió este jueves por 0-3 ante el Manchester United en la ida del 'playoff' de la UEFA Women's Champions League 2025-26, después de los goles de Elisabeth Terland, Melvine Malard y Julia Zigiotti en un duelo efectivo del conjunto inglés frente a unas rojiblancas a las que les costó generar peligro y que ahora están obligadas a tirar de épica en la vuelta para estar en cuartos de final.

Ante algo más de un millar de aficionados en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, el Atlético de Madrid se quedó de nuevo a cero, como ya ocurrió en la primera fase, ante un United muy serio atrás que solo concedió ocasiones rojiblancas en un último arreón local. Pero la efectividad arriba fue determinante.

En una fría noche de Champions, Terland -con su octavo gol en esta edición de la Champions- descompuso en el minuto 3 el plan rojiblanco, aprovechando un grave error en la salida de Vilde Boe Risa. Antes del descanso, Malard hizo el segundo y Zigiotti sentenció en la segunda parte para las inglesas, que ya vencieron en su visita en octubre y ahora dan el primer golpe contra el sueño del Atlético, que no pisa unos cuartos de final desde hace 6 años.

La acción arrancó rápido en Alcalá de Henares, y de forma negativa para las locales. Un mal cambio de juego de Vilde Boe Risa acabó con Elisabeth Terland recibiendo el balón dentro del área, donde regateó a su marca y envió el balón a la escuadra, imposible para Lola Gallardo. Jarro de agua fría para las rojiblancas, obligadas a remar contracorriente desde el minuto 3 de juego.

El conjunto inglés estaba muy cómodo con el balón, librándose con facilidad de una presión rival tenue y combinando casi sin oposición en ataque. Así llegó un segundo tanto visitante, de nuevo obra de Terland, pero estaba adelantada y, VAR mediante, quedó anulado. Otro susto para un Atlético sin energía.

Las de José Herrera siguieron su plan con algo más de orden defensivo y pudieron empatar en un error de la zaga inglesa que dejó a Amaiur Sarriegi ante la guardameta, pero Anna Sandberg se cruzó a tiempo para desbaratar la ocasión rojiblanca. Aunque era Fiamma Benítez la gran generadora de juego de las locales y la más enchufada.

Mucho juego trabado sin colmillo ofensivo, hasta que el United, de nuevo por la izquierda, conectó bien con Malard, asistente del primer tanto, que recortó hacia dentro y la mandó al palo largo para colocar el 0-2 en Alcalá rozando el descanso. Además, en la jugada del gol, cayó lesionada Silvia Lloris, que tuvo que ser sustituida por Xènia Pérez.

El paso por vestuarios no sentó demasiado bien al Atleti, que vio como Lola Gallardo, en la primera acción de ataque inglés, evitó el 0-3 de Jayde Rivière desde la derecha. Sin embargo, la presión de las de Herrera era más agresiva en el inicio de la primera mitad, y Sarriegi estuvo cerca de hacer el 1-2, pero su disparo lo detuvo fácil Phallon Tullis-Joyce.

Pero las inglesas no llegaban a estar incómodas, con el resultado a favor y llevando el peso del juego. Incluso, pudieron ampliar su renta con un disparo desde la frontal de Jessica Park que rozó el palo. Sin demasiado fútbol, las rojiblancas se conectaron con un lanzamiento de falta directo a la escuadra de Boe Risa que se encontró con una mano salvadora de la guardameta del conjunto inglés. La más clara para el Atlético llegaba pasada la hora de juego.

Esta oportunidad elevó el ánimo de un equipo local que creció en ataque y tuvo otras dos ocasiones más, una de ellas importante en un mano a mano de Synne Jensen, pero la pelota no entraba. Las inglesas supieron sufrir en un buen tramo final de las locales, y aprovecharon un enredo en el área rojiblanca para que Zigiotti sentenciara con el 0-3.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - MANCHESTER UNITED, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lloris (Xènia Pérez, min.44), Lauren, Menayo (Otermin, min.59), Medina; Fiamma, Boe Risa, Bartel (Kuhl, min.59), Jensen (Guijarro, min.73); y Sarriegi (Gio, min.73).

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Rivière, Le Tissier, Janssen, Sandberg (George, min.48); Zigiotti, Miyazawa, Park (Awujo, min.83); Wangerheim (Naalsund, min.61), Terland y Malard.

--GOLES:

0-1, min.3: Elisabeth Terland.

0-2, min.39: Melvine Malard.

0-3, min.81: Julia Zigiotti.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Sarriegi (min.72) en el Atlético de Madrid; y a Wangerheim (min.58) en el Manchester United.

--ESTADIO: Centro Deportivo Alcalá de Henares.