Atlético y Athletic se cruzan en Liga F por la Champions y el Real Madrid quiere aplazar el alirón del Barça

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El duelo directo por la tercera posición de la Liga F 2024-2025 entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club marcará la jornada 28 del campeonato, mientras que el Real Madrid intentará en Granada aplazar hasta el próximo fin de semana el alirón del FC Barcelona.

El domingo en Alcalá de Henares se darán cita en un choque clave el Atlético de Madrid y el Athletic Club, separados tan solo por un punto en su pelea particular por ser tercero y clasificarse para la previa de la próxima Liga de Campeones.

El conjunto colchonero volvió a ceder parte de su ventaja la pasada jornada al empatar a domicilio ante el Levante UD, pero tiene en su mano, con solo nueve puntos ya en juego, el dar un paso casi definitivo para jugar la máxima competición europea si bate a las 'leonas' como ya hiciese en la primera vuelta (0-2).

El equipo de Víctor Martín se ha mostrado algo irregular, pero solo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos y además al Athletic Club no es un rival que se le dé excesivamente bien, sobre todo cuando le rinde visita. Además, en conjunto que dirige David Aznar no puede especular demasiado si no quiere dejar de depender de sí mismo para un objetivo de relevancia.

Atento a este partido estará el Granada CF, que está a cuatro puntos del Atlético y que aún sueña con poder pelear hasta el final por la tercera posición, aunque para ellos debe ganar en casa al entonado Real Madrid, que no quiere facilitar todavía el presumible alirón del FC Barcelona.

Las madridistas están a cuatro puntos de las blaugranas y saben que ganar en suelo nazarí les mantendría aún con opciones matemáticas en la pelea por el título. El equipo de Alberto Toril, que tiene a cinco puntos superar su récord de puntuación en Primera, tratará de seguir con su pleno de victorias a domicilio en Liga F ante la revelación del campeonato que lleva tres victorias seguidas y que en casa suele mostrarse muy competitivo.

Esperando un tropiezo merengue estará en FC Barcelona que recibirá en el Johan Cruyff a un Deportivo ABANCA que está peleando por la permanencia y ante el que intentará pasar menos apuros que el pasado jueves ante el Levante Badalona, aunque seguramente seguirá apostando por las rotaciones y con la mirada fija en llegar bien a la final de la Champions.

En cuanto a la dura pelea por la salvación, el colista Valencia CF, que tiene a seis puntos la permanencia, podría descender si no gana a la rocosa SD Eibar en casa. El Real Betis, penúltimo a un punto de salir del peligro, visita a un Costa Adeje Tenerife más sólido en casa y ya 'relajado', y el Levante Badalona, que marca la salvación, juega en el Fernando Torres ante un Madrid CFF que quiere finiquitar su continuidad un año más.

Además, el mejorado Levante UD, que aventaja en cinco puntos a las verdiblancas, juega en casa de un Sevilla FC ya sin unas urgencias que quiere aparcar también un RCD Espanyol, que tiene seis puntos de renta sobre el descenso y que recibe a una Real Sociedad que acumula ya once partidos ligueros sin ganar.