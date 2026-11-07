Archivo - Pedri González, FC Barcelona, y Marcos Llorente, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Atlético y Barça se juegan el liderato en el Metropolitano

Los del Cholo buscan coronar su remontada liguera y los de Flick, responder en un partido señalado

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se miden este domingo (21.00) en el Riyadh Air Metropolitano como broche a una jornada 12 de LaLiga EA Sports que puede deparar un cambio en el liderato, si el equipo rojiblanco supera al blaugrana como ya hizo el pasado curso en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones.

Los de Diego Pablo Simeone reciben al líder, un Barça que perdió hace dos jornadas contra el Real Madrid en el Camp Nou, pero que mantiene la cabeza en la tabla con 30 puntos por los 28 del Atleti y 27 de los blancos. El equipo catalán marchaba impoluto en Liga hasta ese Clásico que, además, se unió a la derrota contra el París Saint-Germain en Champions, doble tropiezo en días señalados en rojo.

Por ello, el vigente campeón tiene una doble obligación de "enseñar fuerza y calidad", como dijo Hansi Flick en la previa, y ganar en la capital, sabiendo que se juega el liderato y, además, que ha fallado recientemente ante sus rivales directos. Todo parecía rodado y perfecto en Can Barça, contando sus partidos por victorias, goleadas y mostrando un fútbol atractivo y efectivo, pero PSG y Madrid sacaron sobre todo sus debilidades defensivas.

Las bajas, la más sensible de Eric García, no ayudaron, pero el Barça se atascó en mal momento, con tiempo sin duda para seguir en la carrera por todos los títulos. La mejor noticia para Flick es que aún tiene un buen fondo de armario, y jugadores diferenciales en excelente estado de forma como Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño, recién renovado hasta 2030, lleva 19 goles en apenas tres meses de temporada, y eso que estuvo lesionado también.

Mientras, el internacional español, tercero en la reciente votación del Balón de Oro, no tuvo el Mundial deseado a nivel personal, lastrado por su última lesión, pero este año ha explotado su capacidad goleadora con 17 tantos ya. Además, en pleno crecimiento, el '10' ha repartido 12 asistencias, en un estado de gracias que deja jugadas de muchos quilates cada partido.

La artillería la tiene bien afinada Flick, con la buena adaptación de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, y con un Fermín López que ha dado un paso al frente para ganarse el puesto de titular ante estos refuerzos. Sin embargo, en la sala de máquinas, importante cerebro de un Barça de posesión y verticalidad, Flick afronta la baja de Rodrigo, quien se había hecho jefe junto a Pedri.

La compañía del canario para el Metropolitano está por ver, entre un Frenkie de Jong que fue pieza indiscutible para el alemán la pasada temporada o un Marc Bernal que aprovechó la lesión del neerlandés para ganar minutos. Las dudas siguen en defensa, donde el preparador blaugrana no desveló si podrá contar ya con Eric, aunque el joven Brian Fariñas está cumpliendo en la derecha.

UN ATLÉTICO A MORDER EN CASA

La semana pasada, el Deportivo Alavés pagó los platos rotos de un Barça que recuperó con un 6-1 el sabor de la victoria, pero ahora toca responder en otro partido de máximo nivel. El Atlético espera muy crecido en Liga, con una racha de siete victorias seguidas que le permiten tener el liderato a tiro, a pesar de un inicio irregular al que no ayudó el conflicto entorno a Julián Álvarez.

El argentino pareció sentenciado por la afición por expresar su deseo de marcharse en verano, precisamente al FC Barcelona, pero a base de goles y buen rendimiento, la 'Araña', que pidió perdón incluso, ha hecho las paces con la familia atlética. Resuelto ese polvorín, y con Julián rindiendo, el 'Cholo' quiere seguir sonriendo en Liga, después de la derrota esta semana ante el Bayern.

El equipo alemán estuvo por encima del español y la Champions está siendo complicada para los rojiblancos, con solo una victoria en cuatro jornadas, pero lo de este domingo será otra historia. El Metropolitano se vestirá de gala y el Atleti saldrá con el cuchillo entre los dientes para dar cuenta del Barça como hicieron el año pasado eliminando a los catalanes en Europa y en la Copa del Rey.

Simeone, que tiene la baja de Cuti Romero pero ha encontrado un centro del campo fuerte con Morten Hjulmand y probablemente apostará por la garra de su hijo Giuliano, confía en que Julián se gane la absolución total y que Álex Baena siga al nivel de campeón del mundo. Con la opción en la recámara de un Alexander Sorloth que sabe lo que es liquidar a los catalanes a la contra, el 'Cholo' se postula como bestia negra de Flick.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Hjulmand, Lee, Barrios, Baena; y Julián Álvarez.

FC BARCELONA: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.C-manchego).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.