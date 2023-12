El Atlético busca refugio en el Metropolitano

Los de Simeone esperan olvidar la derrota ante el Barça frente al colista Almería y prolongar el éxito en su estadio



MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se agarra este domingo (14.00 horas/Movistar LaLiga) a su fortaleza en el Cívitas Metropolitano para tratar de olvidar su tropiezo ante el FC Barcelona, en una decimosexta jornada de LaLiga EA Sports en la que recibe al colista Almería, necesitado de sumar para no hundirse todavía más.

Un gol del portugués Joao Félix, cedido por el cuadro rojiblanco en el equipo azulgrana, hizo encajar a los de Diego Pablo Simeone su tercera derrota de la temporada en el campeonato doméstico (1-0), todas lejos de su feudo. Con ello, caían hasta la cuarta plaza de la clasificación.

Siete puntos separan a los colchoneros (31) del liderato, compartido por Real Madrid y Girona (38) al inicio de la jornada, aunque es cierto que todavía tienen pendiente su duelo aplazado ante el Sevilla. En el horizonte, cerrar 2023, en el que le resta disputar cinco partidos -Almería, Sevilla, Lazio, Athletic Club y Getafe-, de la mejor manera posible.

Este domingo, además, se aliará con el Metropolitano, un estadio del que ha hecho un fortín. Ningún equipo de Europa acumula tantos éxitos consecutivos en su feudo como el cuadro rojiblanco, que enlaza 18 triunfos seguidos al calor de su público -16 en LaLiga y dos en Liga de Campeones-. A cambio, sus prestaciones descienden cuando se alejan de él: solo ha ganado en cinco ocasiones en sus últimas 15 salidas.

Antes de jugarse la primera posición del Grupo E de la 'Champions' en la última jornada ante la Lazio, también en el recinto colchonero, los del 'Cholo' reciben a un rival necesitado del que espera aprovecharse Antoine Griezmann. El delantero francés necesita solo cuatro dianas para superar a Luis Aragonés (173) y convertirse en el máximo goleador de la historia del Atlético.

El 'Principito', en cambio, volverá a formar como interior izquierdo, ocupando el lugar de Marcos Llorente -titular ante el Barça- y dejando arriba hueco para que el argentino Ángel Correa acompañe a Álvaro Morata, del que Simeone quiere recuperar la versión más "contundente" después de cuatro partidos sin ver puerta.

Respecto al once que salió de inicio en el Estadi Olímpic Lluís Companys se caen Nahuel Molina, José María Giménez, Roro Riquelme -los tres cambiados al descanso en Barcelona- y Mario Hermoso, que dejarán sus puestos a Llorente -que retrasará su posición hasta el carril diestro-, Axel Witsel, César Azpilicueta y Samu Lino. Solo Thomas Lemar y Pablo Barrios no estarán disponibles para el 'Cholo'.

Enfrente, el Almería, sumido en la última posición de la tabla, sigue buscando una victoria liguera que no acaba de llegar; es el único equipo de la categoría que todavía no ha vencido esta temporada, y solo atesora cuatro puntos, el último de ellos conseguido el pasado fin de semana ante el Real Betis (0-0), al que no pudo superar a pesar de que jugó desde la media hora con diez hombres.

La Copa del Rey tampoco ayudó a calmar las aguas, ya que los de Gaizka Garitano quedaron eliminados el miércoles ante un conjunto de Segunda Federación como el Barbastro (1-0), otro golpe moral para un cuadro que se encuentra ya a siete unidades de la zona de salvación en LaLiga.

Con las dudas de los tocados Adrián Embarba y Gonzalo Melero, los andaluces llegan a la capital española con las bajas por lesión de Luis Suárez, Marc Pubill, Ibrahima Kone, Martin Svidersky y Marko Milovanovic.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Azpilicueta, Samu Lino; De Paul, Koke, Griezmann; Correa y Morata.

ALMERÍA: Luis Maximiano; Pozo, César Montes, Édgar, Akieme; Robertone, Lopy, Arribas; Baptistao y Ramazani.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

--HORA: 14.00/Movistar LaLiga.