El Atlético busca un triunfo crucial para sus aspiraciones en Champions

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este martes en el Riyadh Air Metropolitano al Union Saint-Gilloise, en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, un duelo en el que los colchoneros necesitan sumar los tres puntos para encarrilar su clasificación y seguir optando al Top 8 ante un rival, a priori, inferior pero que cuenta con sus mismos puntos tras tres jornadas disputadas.

Por segunda vez en la temporada, el Riyadh Air Metropolitano vivirá un partido de Liga de Campeones. Los pupilos de Diego Pablo Simeone reciben en buena dinámica al Union Saint-Gilloise, pero con la urgencia motivada por su situación en la tabla clasificatoria. Y es que el Atlético sólo ha podido sumar tres de los primeros nueve puntos en juego en la fase liga de la Champions League --derrotas ante Liverpool y Arsenal y victoria frente al Eintracht Frankfurt--.

Dos derrotas en tierras inglesas, que pese a ser ante dos de los grandes candidatos al título, exigen a los colchoneros y elevan la importancia del duelo ante los belgas. Eso sí, el equipo vive una situación clasificatoria idéntica a la que atravesaban a estas alturas de competición el curso pasado, en el que acabarían logrando entrar en el Top 8 después de sumar 15 de 15 en las últimas cinco jornadas de la fase liga. Ahora, el objetivo es repetir la machada.

Además, el juego del equipo y los resultados tras el último parón de selecciones invitan al optimismo a un equipo colchonero que nunca ha perdido como local ante un rival belga --cinco victorias y un empate--, aunque ninguno de esos duelos fue frente al Union Saint-Gilloise, inédito ante equipos españoles. Por su parte, el actual campeón de la Jupiler Pro League belga, que se estrena en la Liga de Campeones esta temporada, consiguió sus únicos tres puntos a domicilio ante el PSV (1-3).

Una mejora, la colchonera, con respecto a un pobre inicio de temporada en la que tiene mucho que ver la recuperación de efectivos por parte de Simeone. En las últimas semanas, el técnico argentino ha visto como la enfermería se iba vaciando poco a poco. Especialmente relevantes han sido las vueltas de Álex Baena, en clave ofensiva, y José María Giménez, en clave defensiva, a las que se han sumado las de Thiago Almada y Jonny Cardoso.

El central uruguayo ha sido titular en los últimos cuatro partidos, en los que el Atlético de Madrid ha conseguido mantener la puerta a cero en tres de ellos. Ante el Union Saint-Gilloise, que sólo ha marcado tres goles en las primeras tres jornadas de Liga de Campeones, buscará aumentar su cuenta de partidos sin encajar. Además, la recuperación de Giménez ha permitido al 'Cholo' disponer a Hancko como lateral izquierdo, lo que ha dado mayor solidez defensiva al equipo.

Por su parte, la presencia de Baena, ya sea como segundo punta o en la zona de creación, ha dado un salto de calidad al equipo en ataque. Con el ex del Villarreal todo engrana mejor, y uno de los más beneficiados es Julián Álvarez, que no necesita bajar tanto a recibir. De hecho, el Atlético ha sumado por victoria sus últimos tres partidos como titular, en los que ha promediado 14 remates por encuentro y una media goleadora de dos tantos.

Y junto al internacional español y a la 'araña', que viene de marcar ante el Sevilla tras cuatro partidos de sequía, apunta a estar uno de los extremos más en forma del fútbol español, Giuliano Simeone. El 'cholito' ha participado en seis goles colchoneros en los últimos ocho partidos --dos tantos y cuatro asistencias--. Un tridente al que se podría sumar Griezmann para buscar castigar a la cuarta peor defensa de la competición, que ya ha sufrido las goleadas de Inter y Newcastle, ambas por idéntico resultado (0-4).

Una de las pocas noticias negativas para Simeone en la previa del duelo es la duda de Nico González debido a un golpe sufrido ante el Sevilla. Así, el internacional argentino, que se había hecho con un puesto en la banda izquierda, apuntaría a la suplencia. Eso sí, la buena noticia para el técnico colchonero es la recuperación de Pablo Barrios, que vuelve a la convocatoria tras perderse por lesión el último partido liguero.

Por su parte, el Union Saint-Gilloise viaja a Madrid con la bajas del delantero ghanés Mohammed Fuseini y la duda del delantero senegalés Ousseynou, titular en todos los partidos de Champions esta temporada. El que sí estarán disponibles serán el canadiense Promise David y el ecuatoriano Kevin Rodríguez, autores de siete goles entre ambos en los últimos tres partidos, y que apuntan a ser la mayor amenaza para la zaga rojiblanca.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Griezmann y Álvarez.

UNION SAINT-GILLOISE: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes, Niang; Zorgane, Van de Perre; Rodríguez, David y Giger.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 2.