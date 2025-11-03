Simeone: "Tenemos la necesidad de sumar los tres puntos"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante una rueda de prensa previa a un partido de Liga de Campeones. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este lunes que el partido de Liga de Campeones ante el Union Saint-Gilloise le genera "compromiso y responsabilidad" por la "necesidad" que tienen los colchoneros de sumar los tres puntos, y ha apelado al apoyo de la afición, a la que considera "muy importante" cuando juegan en casa.

"Tenemos la necesidad de sumar los tres puntos por la situación en la que estamos en Champions. Eso te genera compromiso y responsabilidad. Nos vamos a encontrar con un equipo que buscará aprovechar su velocidad, estando cerrado y saliendo con sus carrileros para ir comprometer el partido. Sabemos de la necesidad que tenemos de ganar", afirmó el técnico del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al partido que mide a los colchoneros en el Metropolitano ante el Union Saint-Gilloise en la jornada 4 de la Champions.

Simeone apuntó que es normal que la "crítica" apareciera al inicio de temporada. "Estamos en un lugar donde sólo vale ganar. Al equipo siempre lo he visto en la búsqueda en la que vamos avanzando. Seguimos intentando mejorar, y creo que tenemos mucho margen de mejora en cuanto se adapten todos los jugadores que han llegado. Seguiremos evolucionando para mejor", explicó.

En cuanto a la posibilidad de que el equipo pueda relajarse por el nivel del rival, el argentino tiene claro que necesitan "ganar" para poder estar en los lugares donde el club busca estar en Champions. "La gente se ilusiona y necesitamos de nuestra gente y ellos tienen que tener la seguridad de que son muy importantes cuando jugamos en casa", señaló.

Un rival del que destacó que ha competido "muy bien" contra el PSV y en los primeros 40 minutos ante el Inter. "Ha jugado casi todos los partidos con línea de 5 y nos imaginamos algo similar, esperando la velocidad que tienen en sus tres atacantes", analizó.

El técnico colchonero alabó a Antoine Griezmann por su rendimiento pese a no ser titular en los tres últimos partidos del equipo. "Su lugar, más allá de la leyenda que será para toda la historia del Atlético de Madrid, es el presente. Y en el presente nos tiene que ayudar dentro y fuera del campo, de la misma manera que nos ayuda Koke, Oblak y Giménez, que son los capitanes de nuestro equipo", subrayó.

Sobre los diferentes roles y posiciones que puede ocupar Álex Baena dijo que tiene "características" que le permiten tener esa versatilidad. "Cuando juega por dentro tiene una visión de juego diferencial. También tiene gol cuando juega en el costado, como en la selección española, además de uno contra uno cuando los rivales están bajos. Es un jugador que vino para ayudar, lo está haciendo muy bien, necesitamos mucho de él y le vamos a exigir el máximo porque estoy convencido que podemos hacerle aún mejor de lo que es hoy", expresó.

"No hace falta mucho describirlo, sino verlo. Habla por sí solo de la importancia que tiene nuestro equipo. Nos transmite energía, juego, presión, verticalidad y seguridad. Está creciendo año tras año. Necesitamos que siga evolucionando y le vamos a exigir de la misma manera que a Baena", elogió el 'Cholo' a Pablo Barrios, que apunta a volver a la convocatoria tras perderse el partido liguero ante el Sevilla por lesión.