Atlético, Celta y Elche animan el último día del mercado de fichajes

Tete Morente, Ademola Lookman, Matías Vecino y Rodrigo Mendoza - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las incorporaciones de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, en el Atlético de Madrid; de Matías Vecino y Álvaro Núñez, en el RC Celta; y de Tete Morente y Buba Sangaré, en el Elche CF, han animado el último día de mercado de invierno en LaLiga EA Sports, una jornada en la que también se han reforzado el Deportivo Alavés, el Getafe CF y el RCD Mallorca.

Además, del Atlético, que ha incorporado este lunes al extremo nigeriano Ademola Lookman, al mediocentro mexicano Obed Vargas y al centrocampista murciano Rodrigo Mendoza, este último procedente del Elche, el RC Celta es otro de los clubes que más se han movido en las últimas horas.

Los gallegos han sabido compensar la salida de Bryan Zaragoza, que puso fin a su cesión para marcharse a la AS Roma, con dos nuevas caras para Claudio Giráldez, que se unen a la de Fer López. Por una parte, llega a Vigo el centrocampista uruguayo Matías Vecino, después de que el club celeste y la Lazio hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador, que firma hasta junio de 2027.

El internacional charrúa, que ha disputado 69 encuentros con la camiseta de su país, ha militado en el Empoli FC, la ACF Fiorentina, el Cagliari Calcio, el Inter de Milán y la SS Lazio, acumulando más de 300 partidos en la Serie A, donde ha marcado 29 goles y 21 asistencias.

Además, también recala en Balaídos, hasta junio de 2030, el defensa Álvaro Núñez, hasta ahora en las filas del Elche. El bilbaíno, formado en las categorías inferiores del Athletic Club, pasó por la cantera del FC Barcelona y debutó en Segunda División con el SD Amorebieta, antes de fichar por el club ilicitano, al que ayudó a ascender a Primera. Debutó en la máxima categoría este curso, en el que ha jugado 19 partidos y ha aportado dos asistencias.

Precisamente, el Elche, que se ha despedido tanto de Núñez como de Rodrigo Mendoza, ha podido recuperar a José Antonio 'Tete' Morente, tras el paso de este por el Lecce. El gaditano, que firma hasta junio de 2028, ya debutó en Primera con el Elche en la temporada 2020-21 y permaneció en el club durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera y una en Segunda, antes de marcharse en la temporada 2023-24.

También reforzará a los franjiverdes el lateral ilicitano Buba Sangaré, que llega cedido al club de su ciudad hasta final de temporada, con opción de compra, por la Roma. Se formó en las categorías inferiores del Levante UD y continuó su desarrollo en la entidad italiana.

Además, el Deportivo Alavés ha acordado con el GAIS sueco la cesión hasta final de temporada del delantero marfileño Ibrahim Diabate, mientras que el Getafe CF también incorpora como cedido, con opción de compra al término de la temporada, al centrocampista serbio Veljko Birmancevic, tras un acuerdo con el Sparta Praga. Por último, el RCD Mallorca se reforzó con el atacante angoleño Zito Luvumbo, procedente del Cagliari y que jugará con la camiseta bermellona como cedido hasta final de curso.