Archivo - Sakina Ouzraoui y Fiamma Benítez durante el Atlético de Madrid-Costa Adeje Tenerife de la Liga F 24-25 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Atlético y Costa Adeje Tenerife abren su oportunidad copera

El equipo rojiblanco y el tinerfeño se ven las caras en Alcalá de Henares en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y el Costa Adeje Tenerife serán los encargados de abrir este miércoles (19.00 horas/La 2) las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, un duelo equilibrado y sin favorito claro que tendrá comienzo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares donde las rojiblancas quieren sacar un buen resultado.

Después del parón internacional, la actividad futbolística vuelve en el panorama nacional con la disputa de la penúltima ronda copera, ya a doble partido, y una buena oportunidad para que el equipo rojiblanco y el tinerfeño puedan saborear una final y soñar con ganar un título.

El sorteo favoreció a ambos a quitar de su cruce al 'ogro' y gran favorito FC Barcelona, pero les emparejó para una eliminatoria donde no hay favorito, con la teórica mayor experiencia del Atlético se puede contrarrestar con la buena campaña que está llevando a cabo el Costa Adeje Tenerife, que además marcha por delante en la clasificación de la Liga F Moeve.

El parón internacional le llegó en un momento malo de resultados, pero bueno para poder reflexionar y preparar este asalto a una nueva final de Copa de la Reina para el conjunto que entrena José Herrera, que vivirá un duelo especial por su paso hace varias temporadas por el equipo insular.

Tras caer en el 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Manchester United inglés y prácticamente despedirse de sus opciones de pelear por la tercera plaza tras caer en Sevilla y empatar ante el Madrid CFF, esta competición, que ha conquistado en dos ocasiones (2016 y 2023), y en la que ya alcanzó la final la pasada temporada ante el Barça, se antoja la forma de aliviar la campaña.

El año pasado llegó a la final tras apear al equipo revelación, el Granada CF, y ahora debe hacer algo similar ante un Costa Adeje Tenerife, un rival ante el que no suele estar cómodo y frente al que ya perdió en la Liga F por 2-1. Sin embargo, sacar un buen resultado ante su afición le ayudará para tirar de su mayor experiencia en la vuelta de la semana que viene en el Heliodoro Rodríguez López y para ello tendrá que lidiar con el orden defensivo de un equipo que sólo ha encajado 16 goles esta campaña.

A la isla quiere llegar con sus opciones aumentadas el equipo que dirige Yerai Martín, que sueña con jugar la primera final de la Copa de la Reina de su historia tras tres intentos fallidos en 2022, 2018 y 2017, estas dos últimas siendo eliminado, a partido único entonces, precisamente por el Atlético. Hace cuatro años, también con sólo un duelo, no aprovechó una buena oportunidad ante el Sporting de Huelva.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Menayo, Lauren, Pérez; Fernández, Boe Risa, Bártel, Benítez, Medina; Sarriegi y Jensen

COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos; Zaremba, Vergés, Dembele, Gavira, Blanco; Natalia Ramos, Moreno, Hernández; Iratxe y Diki.

--ÁRBITRA: Planes Terol (C.Murcia).

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

--HORA: 19.00/La 2.